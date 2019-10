Apple feiert die Premiere von „See“ für Apple TV+

Geschrieben und erschaffen ist die Serie „See“ von Steven Knight mit Francis Lawrence als Regisseur. In See – englisch: sehen – geht es auch um die Sehkraft. „See“ spielt in einer ferner Zukunft, in der ein tödliches Virus die Weltbevölkerung dezimiert hat. Die meisten der Überlebenden sind fortan blind. Viele der Darsteller sind selbst blind oder in ihrer Sehkraft eingeschränkt, so dass diese Serie auch in dieser Hinsicht bemerkenswert ist.

Im Mittelpunkt der Serie steht Baba Voss, gespielt von Jason Momoa. Voss ist Vater von Zwillingen, die Jahrhunderte später mit der mythisch anmutenden Fähigkeit zu sehen geboren werden. Er muss seinen Stamm vor einer mächtigen aber verzweifelten Königin schützen, die die Zwillinge töten lassen will. Zum Start sind drei Folgen enthalten. Neue Episoden werden wöchentlich immer freitags erscheinen.

Der Service Apple TV+ wird über die Apple TV App auf dem iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac und anderen Plattformen, darunter auch im Web (tv.apple.com), für 4,99 Euro pro Monat mit einem siebentägigen kostenlosen Probeabo verfügbar sein. Wer seit dem 10. September 2019 ein neues iPhone, iPad, Apple TV, Mac oder iPod touch gekauft hat, kann Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos schauen. Diese Möglichkeit wird ab dem Start in der Apple TV App auf Geräten mit der neuesten Softwareversion gegeben sein.

Apple TV+ wird sich auf Sicht durchsetzen gegen Netflix, Spotify und auch Disney+. Zusammen mit Hardware und anderen Services wie Apple Music, Arcade, iCloud und auch News+ kann Apple attraktive Kombi-Angebote zum unschlagbaren Paket-Preis anbieten.

Mehr zu diesen Themen: