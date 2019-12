Der Mac Pro spart massig Geld und Zeit im Filmgeschäft

Die landläufige Kritik am Mac Pro lautet ungefähr so: Das Gerät braucht niemand und zusammen mit dem Pro Display XDR sei die Hardware maßlos überteuert. Ein britisches Trickfilmstudio, das diese Hardware bei der Produktion des Abspanns des Hollywood-Films "Jumanji: The Next Level" eingesetzt hat, ist ganz anderer Meinung: Die Hardware spare nicht nur Zeit sondern auch Geld. Wie kann das sein?

Dazu muss man wissen, dass der Film in 8K produziert wurde und die Sequenz am Ende mit vielen 3D-Objekten und hochauflösenden Texturen ausgestattet ist. Das sorgte auf dem iMac Pro schnell für ein Überlaufen des Grafikkartenspeichers, während der Mac Pro mit der passenden Grafikkarte keine Probleme bekam. Außerdem war natürlich die Darstellungs- und die Rendergeschwindigkeit angesichts der leistungsfähigeren CPU höher. Das erlaubte vor allem viel mehr Finetuning bei der Animation, ohne dass allzuviel Zeit verschwendet wurde. Für die Abschlusssequenz hatte Lunar Animation nur 4 Wochen Zeit. Nur zum Vergleich: Eine Aufgabe, die auf einem 10-Core iMac Pro 21 Minuten dauerte, dauerte auf dem Mac Pro nur fünf Minuten.

Gewagte These: Das Pro Display XDR ist günstig

Doch damit nicht genug. Das Pro Display XDR erlaubte es zudem, die Ergebnisse in einer Abbildungsgenauigkeit zu betrachten, die das kleine Studio bisher nicht hatte. Vergleichbare Bildschirme kosten 35.000 Euro und mehr, teilte Lunar Animation mit, die die Farbprüfung bisher von externen Unternehmen erledigen ließen.

Lunar Animation kommt zum Schluss, dass der sich der Anschaffungspreis für den Mac Pro und das Pro Display XDR schon innerhalb des Jumanji-Projekts ausgezahlt haben. "Als komplizierte Einzelanimationsszene konnten wir die Sequenz in Echtzeit mit den Objekten in voller Auflösung und ihren Texturen betrachten. Wir konnten schnell Korrekturen und Änderungen vornehmen [...] und mit dem Pro Display XDR konnten wir sicherstellen, dass unsere endgültigen Ergebnisse eine genaue Darstellung dessen waren, was wir dem Kunden schicken wollten."



