19.03.2019 - 15:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem Apple heute Mittag bereits mit einem neuen iMac überraschte und für diesen sogar 8-Kern-Konfigurationen anbietet, hat man nebenbei dem iMac Pro noch eine neue Option für den Arbeitsspeicher spendiert. Satte 256 GB RAM können Sie ab sofort für den leistungsfähigsten Mac hinzu buchen. Daneben wurde auch noch eine neue Grafikeinheit verbaut, die für einen zusätzlichen Boost sorgen soll.

In dieser Woche ist alles möglich. Nach den überraschenden Comebacks des iPad Air und iPad mini am Montag schob Apple heute noch Hardwareupgrades für den iMac nach. Allerdings war das längst noch nicht alles. Still und heimlich erhielt nämlich auch der iMac Pro neue Komponenten.

Wenn Sie sich einen neuen iMac Pro zusammenstellen, dann wird Ihnen eine neue Option für den Arbeitsspeicher ins Auge fallen. Sie können ab sofort nämlich bis zu 256 GB RAM bei Apple mitbestellen. Die 256 GB 2666 MHz DDR4 ECC Arbeitsspeicher haben allerdings einen stolzen Preis. Im Vergleich zum 32-GB-Basisarbeitsspeicher werden zusätzliche 6.240 Euro fällig. Alleine durch diese neue Option können Sie den Preis für den iMac Pro schlagartig verdoppeln.

Der iMac Pro kann nicht nur mit mehr Arbeitsspeicher als jemals zu vor bestellt werden, sondern gleichzeitig bietet Apple auch eine neue Grafikeinheit an. Neben der Radeon Pro Vega 64 können Sie ab sofort auch die etwas leistungsstärkere Radeon Pro Vega 64X mit 16 GB HDM2 Grafikspeicher ordern. Hier ist der Sprung jedoch nicht so gewaltet, sodass im Vergleich zur standardmäßigen Radeon Pro Vega 56 nur ein Aufpreis von 840 Euro fällig wird.

