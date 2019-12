Mac Pro kostet mit 8 TByte SSD 3.120 Euro mehr

Die 8 TByte SSD des Mac Pro war zum Verkaufsstart des sündhaft teuren Desktop-Rechners der Superlative noch gar nicht lieferbar, doch eine Woche später hat Apple den Konfiguration angepasst und liefert die größte SSD für einen Aufpreis von 3.120 Euro mit.

Weitere technische Daten zum Speicher wie die Transfergeschwindigkeit beim Lesen und Schreiben nannte Apple nicht, doch das ist bei den anderen Speichermedien, die Apple anbietet, auch nie publiziert worden. Auch der Hersteller der SSD ist aktuell nicht bekannt.

Die SSD lässt sich vom Nutzer zwar austauschen, doch beim Test von iFixit kam heraus, dass nur Exemplare von Apple verwendet werden können, wenn der Mac davon booten soll, da die SSD an den Sicherheitschip T2 gebunden ist. Das könnte auch bei der Datenrettung problematisch werden, wenn sich der Nutzer nicht direkt an Apple sondern an einen Drittanbieter wendet: Die Daten der SSD werden automatisch verschlüsselt.

Der teuerste Mac Pro kostet mit der neuen SSD nun 63.859 Euro. Das wird aber noch nicht die Spitze der Fahnenstange sein, denn Apple kann bestimmte Konfigurationen noch nicht liefern. So steht noch eine Option für die Radeon Pro W5700X mit 16 GByte großen GDDR6-Grafikspeicher aus und auch für die beiden Radeon Pro W5700X mit je 16 GByte großen GDDR6-Grafikspeicher hat Apple noch keinen Preis genannt.

Der günstigste Mac Pro kostet übrigens nur 6.499 Euro, die noch nicht verfügbare Rack-Variante soll 7.199 Euro kosten.