Diese Macs können Sie am Pro Display XDR verwenden

News

Lange Jahre bot Apple das Thunderbolt-Display an und stellte keinen Nachfolger in Aussicht - im Gegenteil. Das Unternehmen nahm das Display aus dem Programm und kündigte an, dass man sich aus der Displaysparte zurückziehen wird und stattdessen mit LG als Partner arbeite. Insgeheim entwickelte Apple jedoch ein neues Display auf Profi-Niveau, das man nun gemeinsam mit dem neuen Mac Pro veröffentlichte. Doch auch andere Macs lassen sich daran nutzen.