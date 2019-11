Joyn PLUS+ vorgestellt: Noch mehr exklusive Inhalte

News

Joyn PLUS+ mit Maxdome-Inhalten. Es gibt Apple TV+ und Disney+ und nun gibt es auch Joyn PLUS+. Das bislang kostenlose Angebot bleibt auch weiterhin kostenlos. Der Clou an dem neuen Service ist die Kombination von 60 Live-TV-Sendern in HD, sechs Pay-TV-Sendern und Filmen und Serien aus dem Maxdome-Angebot, sowie Joyn Originals. Dieses Paket wird in Zukunft als Joyn PLUS+ vermarktet.