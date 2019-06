Anders als bei anderen Apps können Sie mit Joyn kostenlos und sogar ohne Registrierung auf die zahlreichen Inhalte zugreifen. Dies funktioniert sowohl im Web als auch mit der App. Dort warten 55 Live-Sender von Sat.1 über ProSieben bis hin zu ARD und ZDF. Daneben ist es auch möglich, dass Sie Serien und Shows aus On-Demand-Angebot auswählen und genießen können. Laut Joyn stehen hier bereits mehr als 40 TV-Formate wie „Grey's Anatomy“, „Lethal Weapon“ und weitere Sendungen zur Verfügung. Jedoch ist der Katalog flüchtig und Inhalte stehen nur bis 30 Tage nach Ihrer Ausstrahlung für Sie in der Mediathek bereit.

Ähnlich wie Netflix oder Amazon Prime Video wird auch Joyn zahlreiche Eigenproduktionen bereitstellen. Zum Start der Plattform werden zunächst drei Originale verfügbar sein. Im Winter 2019 sollen dann die Serien „Check Check“ mit Klaas Heufer-Umlauf sowie „Frau Jordan stellt gleich“ mit Katrin Bauerfeind folgen. Daneben befinden sich weitere Titeln in Arbeit, die allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen werden.

Erste Joyn-Originals direkt zum Start

„jerks.“

Aller guten Dinge sind drei! Nach herausragenden Abrufzahlen, starken Kritiken und ungebrochener Fan-Euphorie zeigen Joyn und ProSieben die dritte Staffel ihrer erfolgreichen Eigenproduktion "jerks." mit Christian Ulmen und Fahri Yardim. Die neuen Folgen beginnen dort, wo die zweite Staffel geendet hat: Endlich erfährt der Zuschauer den Grund für Christians Verhaftung. Christian wird mit einer Krebsdiagnose zu kämpfen haben und ist glücklich darüber, dass es nicht die eigene ist. Und Fahri geht in die Politik. Viele Bekannte aus den ersten beiden Staffeln und zahlreiche neue prominente Gesichter kreuzen das Leben der "jerks." und bezeugen ihr qualvolles Scheitern am alltäglichen Leben.

„Die Läusemutter“

Als die frisch geschiedene Hannah am ersten Tag ihre Tochter in die Grundschule bringt, ahnt sie nicht, was auf die zukommen wird. Läusemutter - zu diesem niedrigsten Ehrenamt, das man an der Grundschule haben kann, wird die alleinerziehende Mutter einer neuen Schülerin berufen. Sie muss die Kinder auf Läuse untersuchen und ist anfangs im komplizierten "Ökosystem" der Grundschule heillos überfordert. Sie trifft auf nervtötende Helikoptereltern, den bizarren Schuldirektor und auf das weitere, verschrobene Personal, insbesondere die eigenwillige Klassenlehrerin - und mittendrin: ganz normale Kinder.

„Singles‘ Diaries“

In dieser Sendereihe geht es um fünf Singles, die entweder die große liebe suchen oder nur Spaß. Es geht also um die Suche nach dem perfekten Match. Der ehemalige "GZSZ"-Star Raúl Richter spielt einen von fünf Charakteren in den Zwanzigern. Und obwohl ihre Geschichten ganz unterschiedlich sind, haben sie doch mehr gemeinsam, als es zunächst scheint…