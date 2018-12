04.12.2018 - 16:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



04.12.2018 - 16:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen hieß es immer wieder, dass die Verkäufe von iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR hinter Apples Erwartungen geblieben sind. Auch Kunden konnten dies anhand schnell sinkender Lieferzeiten nachverfolgen. Die Verkäufe möchte Apple nun vor Weihnachten nochmal ankurbeln. Dies will das Unternehmen über Trade-In-Boni und besseres Marketing erreichen. Wird das gelingen?

Apple befindet sich in einer ungewöhnlichen Position. Während das Unternehmen mehrere Jahre keine Probleme hatte die Geräte an den Mann oder die Frau zu bringen, wird es nun allmählich schwerer die Verkäufe stabil zu halten. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg soll Apple die Marketing-Teams angewiesen haben sämtliche laufenden Projekte zu pausieren und sich vollständig auf die iPhone-Modelle zu konzentrieren.

Die Verkäufe möchte Apple vor allem durch Trade-In-Boni verbessern. Auf Apples US-Seite wird nun für „begrenzte Zeit“ das iPhone XR ab 449 US-Dollar beworben, wenn ein altes Gerät eingetauscht wird. Eine solche Bewerbung ist nicht typisch für Apple und auch sonst hat das Unternehmen einige Details auf der Seite verändert. Während das iPhone XR bisher „Brillant, innen und außen“ war, führt man nun mehrere wichtige Eigenschaften, wie etwa die „längste Batterielaufzeit in einem iPhone“, auf. Die deutsche Unternehmensseite ist bisher von diesen Änderungen nicht betroffen, wird aber wohl noch folgen.

Lesetipp Nach dieser Funktion sehnen sich iPad-Nutzer: Multi-User-Unterstützung Apple kümmert sich bereits stark um die Privatsphäre seiner Nutzer. Doch bei einigen Geräten, wie beispielsweise dem HomePod, vernachlässigt... mehr

Natürlich tauchten auch in den vergangenen Jahren kurz vor Weihnachten ähnliche Berichte auf, aber diese waren oft unbegründet und auch seitens Apple gab es keinerlei Reaktion darauf. 2018 handelt Apple hingegen. Händler und Zulieferer zeigen sich verunsichert. Einige gaben sogar schon Warnungen an Investoren heraus, da die Umsätze wohl deutlich geringer als erwartet ausfallen. Während Mobilfunkanbieter in Japan den Preis für das iPhone XR schon um rund 100 US-Dollar senkten. Es herrscht Bewegung und man darf gespannt in Richtung Apple blicken.

Anzeige