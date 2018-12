03.12.2018 - 15:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



03.12.2018 - 15:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple kümmert sich bereits stark um die Privatsphäre seiner Nutzer. Doch bei einigen Geräten, wie beispielsweise dem HomePod, vernachlässigt das Unternehmen, dass in einem Haushalt mehr als nur ein Person lebt. Denn anders als das iPhone wird etwa auch das iPad bei vielen Nutzern zwischen den Bewohner geteilt. Daher wundert es nur wenig, dass sich viele iPad-Käufer die Multi-User-Unterstützung wünschen.

Apple ist in vielerlei Hinsicht anders als andere Unternehmen. Seit einiger Zeit hört Apple sogar wieder seinen Kunden genauer zu und folgt dem Feedback. Dies funktioniert beim Mac Pro, Mac mini und auch beim MacBook Air. Bei anderen vor allem softwarebezogenen Themen tut man sich hingegen deutlich schwerer. Dazu gehört etwa auch die Unterstützung von mehreren Nutzern am iPad. In einigen Haushalten ist das Apple-Tablet nämlich nicht nur Unterhaltungsgerät für eine Person, sondern dient allen Bewohnern als praktische Erweiterung.

Ein Familienkonto ist keine Alternativ

Natürlich könnte man in diesem Fall auch einfach einen Familienaccount einrichten, aber diese ist nicht sonderlich praktisch. Etwa Spiele oder andere Apps lassen im seltensten Fall mehrere Speicherdaten zu. Auch die Nutzung von Safari wird dadurch komplizierter, da Tabs einfach geöffnet bleiben und mitunter keinerlei Lesezeichen synchronisiert werden. Könnte sich jeder Nutzer mit seinem Account einloggen, würden sich solche Probleme erledigen.

Lesetipp Diese Funktion sollte Apple für den HomePod unbedingt nachreichen In vielerlei Hinsicht fühlt sich Apples HomePod wie ein Me-Too-Produkt an. Google und vor allem Amazon waren lange vor Apple in den Markt für... mehr

Multi-User-Unterstützung am iPad? Gibt es doch schon!

Interessanter- oder eher kuriosesweise hat Apple bereits eine Multi-User-Unterstützung bereits in iOS integriert. Allerdings steht das Feature nur für Bildungseinrichtungen zur Verfügung, damit die Tablets in mehreren Klassen von verschiedenen Schülern genutzt werden können. Daher wäre wohl nur ein kleiner Schritt notwendig, um die Funktion auch für alle anderen Nutzer zur Verfügung zu stellen.

Am MacBook Air und MacBook Pro machte man sogar vor, dass ein Nutzerwechsel sogar via Fingerabdruck möglich ist. Beim iPad könnte dies auf gleiche Weise gelöst werden. Zukünftig wäre dann auch der Einsatz von Face ID denkbar. Wann kommt daher das Umdenken bei Apple? Amazon und Google machen sogar bei Ihren Sprachassistenten vor, wie es aussehen kann, wenn mehrere Nutzer unterstützt werden.

Anzeige