iPhone SE 2: Doch mit Face ID und großem Display?

In den vergangenen Monaten kam immer wieder das Gerücht auf, dass Apple weiterhin am iPhone SE festhält und eine neue Hardware-Generation vorstellen wird. Während Analyst Ming-Chi Kuo in dem Gerät eine Weiterentwicklung des iPhone 8 mit neuem Prozessor sieht, glaubt die japanische Website MacOtakara, dass Apple anstelle von Touch ID auf Face ID setzen wird. Dadurch soll auch das Display auf 5,4 Zoll anwachsen können und die ikonische Kerbe („Notch“) des iPhone 11 bieten. Zudem soll die Kamera etwas besser als die des iPhone 8 sein, während der True Tone Flash verkleinert werden soll. Dies wollen die Japaner von Zulieferern auf der CES 2020 erfahren haben. Doch es gibt Widersprüche.

Widersprüchliche Aussagen von MacOtakara

Bislang gingen viele Marktexperten davon aus, dass Apple das iPhone SE 2 auf Basis des bewährten iPhone 8 entwickelt. Konkret soll das neue Modell mit einem 4,7-Zoll-Display, Touch ID sowie der Kamera des iPhone 8 ausgestattet sein und lediglich für den Leistungszuwachs auf einen A13-Bionic-Chip setzen, den Apple bereits im iPhone 11 und iPhone 11 Pro verbaut. Vor allem Kostengründe sollen der Grund für das „Hardware- und Design-Recycling“ sein, damit das Gerät möglichst Preis angeboten werden kann, Apple sich aber dennoch über eine gute Marge freuen kann.

Würde Apple das Display vergrößern und gar Face ID verbauen, stiege der Preis deutlich an, sodass man dann wohl auch zu einem iPhone 11 greifen könnte. Allerdings ist anzunehmen, dass bei MacOtakara ein Missverständnis vorliegt. Analysten glauben nämlich, dass Apple an zwei „iPhone 11“-Nachfolgern arbeitet: ein Modell mit 6,1 Zoll und eines mit 5,4 Zoll. Letzteres wäre eine kompakte Ergänzung der Produktpalette und würde sich mit den Informationen der Website decken, die man wohl fälschlicherweise dem iPhone SE 2 zuordnete. Laut Ming-Chi Kuo soll Apple folgende iPhone-Modelle in 2020 veröffentlichen:

iPhone SE 2 : 4,7-Zoll-LCD, einzelne Rückkamera, Kein 5G, Frühjahr 2020

: 4,7-Zoll-LCD, einzelne Rückkamera, Kein 5G, Frühjahr 2020 iPhone 12 : 5,4-Zoll-OLED-Display, duale Rückkamera, 5G, Herbst 2020

: 5,4-Zoll-OLED-Display, duale Rückkamera, 5G, Herbst 2020 iPhone 12 (Plus / Max?) : 6,1-Zoll-OLED-Display, duale Rückkamera, 5G, Herbst 2020

: 6,1-Zoll-OLED-Display, duale Rückkamera, 5G, Herbst 2020 iPhone 12 Pro : 6,1-Zoll-OLED-Display, Triple-Kamerasystem, 5G, Herbst 2020

: 6,1-Zoll-OLED-Display, Triple-Kamerasystem, 5G, Herbst 2020 iPhone 12 Pro Max: 6,7-Zoll-OLED-Display, Triple-Kamerasystem, 5G, Herbst 2020

