iPhone 14: Frontkamera soll neues Design erhalten

Seit 2017 ist Apple in der Kritik für das Frontdesign der iPhone-Modelle. Der Ausschnitt für die TrueDepth-Kamera wird von einigen Nutzer:innen als „unschön“ wahrgenommen. Besonders bei Videos sowie hellen Hintergründen fällt sie besonders auf. Ein Großteil der Anwender:innen hat sich zwar im Laufe der Jahre daran gewöhnt, aber völlig zufrieden sind längst nicht alle – auch wenn Apple sie im iPhone 13 sogar leicht verkleinerte. Für das kommende Jahr sind laut der koreanischen Website The Elec weitere Schritte geplant.

iPhone 14 Pro: Neues Frontdesign soll die Notch vergessen lassen

Es ist sehr sicher, dass Apple im Herbst 2022 die nächste Generation der iPhones vorstellen wird. Laut der Seite soll Apple die Pro-Modelle optisch überarbeiten. Die bisherige Kameraaussparung soll durch ein deutlich kleineres Hole-Punch-Design ersetzt werden. Dadurch erhält das Display mehr Fläche, während die notwendige Hardware für Face ID unter dem LTPO-OLED-Display verschwindet, welches bereits im iPhone 13 Pro die ProMotion-Technologie mit bis zu 120 Hz erlaubt. MacRumors zufolge wird der Bericht durch Aussagen des zuverlässigen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo unterstützt, der die Adaption des Hole-Punch-Designs ebenfalls für möglich hält.

The Elec belässt es jedoch nicht beim iPhone 14 Pro, sondern geht auch auf die Standardmodelle ein, die auch eine wichtige Veränderung durchmachen sollen. So soll Apple das 5,4" iPhone mini in der nächsten Generation nicht mehr anbieten. Auf diesen Umstand deuteten schon die Berichte zum iPhone 12 mini hin, die sehr geringe Verkaufszahlen meldeten. Allerdings soll Apple stattdessen ein größeres Modell anbieten, sodass es zukünftig je zwei Modelle in 6,1" und 6,7" geben soll, die sich in Standard und Pro unterteilen.

