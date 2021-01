iPhone 12 mini könnte keinen Nachfolger bekommen

Nach Angaben von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) machen iPhone 12-Modelle 76% der neuen iPhone-Verkäufe im Zeitraum von Oktober bis November 2020 aus. Das berichtet 9to5Mac.

Das am besten verkaufte iPhone 12 soll das normale Modell mit 6,1 Zoll sein. Es habe 27 Prozent Marktanteil unter den aktuellen Verkäufen in den USA, berichtet CIRP. Danach folgen das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max mit jeweils rund 20 Prozent der iPhone-Verkäufe in den USA.

Und wie sahen die Verkäufe zu 2019 aus?

Als das iPhone 11 und seine Abwandlungen 2019 auf den Markt kam, waren 69 Prozent der Verkäufe diesem Lineup zuzuordnen. Das bedeutet: Die iPhone 12 Serie ist erfolgreicher.

Allerdings gibt es auch ein Modell, das Apple Kopfschmerzen machen dürfte. Und das ist das iPhone 12 mini. Es soll nur für 6 Prozent der iPhone-Verkäufe im Oktober und November ausmachen.

Wir nehmen an, dass Apple deshalb im nächsten Jahr kein iPhone 13 mini bringen wird.

CIRP vermutet, dass Apple sich selbst mit dem iPhone XR und dem iPhone 11 Konkurrenz macht, die etwas günstiger sind als das iPhone 12 mini. Preisbewusste Käufer könnten außerdem das iPhone SE der 2. Generation bevorzugen.

Wie siehst du das? Wird Apple das iPhone mini fortsetzen oder war es ein Fehler, ein Modell dieser Große auf den Markt zu bringen?