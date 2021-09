iPhone 13: Notch ist zwar schmaller, dafür aber auch höher

Apple hat im Herbst-Event das neue iPhone 13 vorgestellt. Bereits im Vorfeld mutmaßten Apple-Fans und -Expert:innen, wie sich das Design des neuen Smartphones verändern würde. Jetzt, da das iPhone endlich erschienen ist, bestätigt sich das, was die meisten bereits vermutet hatten: Die Notch des iPhone 13 ist um ganze 20 Prozent schmaler geworden.

Doch Apple verschweigt ein kleines Detail: Im direkten Vergleich ist beim genauen Hinsehen erkennbar, dass die Notch vom iPhone 13 zwar deutlich schmaler, dafür aber auch höher ist, als der vom iPhone 12.

Der Unterschied ist zwar minimal, vielleicht gerade mal ein Millimeter, aber dennoch sichtbar. Wie groß der Unterschied allerdings tatsächlich ist, kann erst nachvollzogen werden, sobald die iPhones am 24. September in Händen gehalten werden können.

So oder so ist durch die merkliche Verkleinerung der Notch ein wenig mehr Bildschirm zu sehen, eine in erster Linie kosmetische Verbesserung der Ästhetik des iPhones. Großen Einfluss wird es auf den alltäglichen Gebrauch des neuen iPhone 13 jedenfalls nicht haben.

Anzeige