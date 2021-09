iPad mini 6 und iPad 9. Generation: Apple präsentiert die neuesten iPads

Als die beiden letzten Versionen von Apples Tablets hat sich das Unternehmen jetzt auch dem iPad mini und dem iPad angenommen und vor allem dem iPad mini ein umfassendes Update verpasst. Im Rahmen des diesjährigen Herbst-Events, das erneut digital stattfand, stellte Apple nun die neusten Versionen der Einsteiger:innen-Modelle vor.

Schnell im Überblick: Das sind alle Neuerungen von iPad mini 6 A13 Bionic Chip.

Neues Design, das auch schon das iPad Air und iPad Pro haben, inklusive neuer Farben.

Größeres Display: 8,3 Zoll bei gleichbleibender Gerätgröße.

Kein Homebutton mehr, dafür Touch ID Power Button.

USB-C Anschluss.

Bestellbar ab heute, dem 14. September. Verfügbar ab dem 24. September.

Kosten: 549 Euro.

Das neue Design

Bereits bekannt vom iPad Air und vom iPad Pro, erhält nun auch das iPad mini das neue, markante Design, dass Apple derzeit allen neuen Geräten mit Touch-Oberfläche verpasst: Scharfe Kanten, abgerundete Ecken, gehüllt in ein Metall-Case und verfügbar in verschiedenen Farben: Rosé, Polarstern, Violett und Space Grau.

Das bedeutet auch große Veränderungen an der Front des iPads: Apple verzichtet bei dem iPad mini auf den Home Button und hat stattdessen, wie schon beim iPad Air, einen seitlichen Power-Button mit Touch ID verbaut.

Das ermöglicht außerdem die nächste große Neuerung am Erscheinungsbild des handlichen iPads: das größere Display. Mit 8,3 Zoll ist es gleich ein ganzes Stück größer als der des Vorgängermodells. Dieses hatte lediglich 7,9 Zoll. Mit dem neuen Liquid Retina Display in den 500 Nits ist das iPad mini außerdem dazu in der Lage Farben in ihrer ganzen Pracht darzustellen.

Was kann das iPad mini leisten?

Auch ein Chip-Update erhält das iPad mini: Verbaut hat Apple den A15 Chip. Das Ergebnis ist eine massive Leistungssteigerung: Laut Apple soll die CPU 40 Prozent, die GPU sogar um 80 Prozent schneller sein als die des Vorgängermodells. Die Schnelligkeit zeigt sich zum Beispiel in der Neural Engine des iPad mini. Übersetzungsapps sind damit in der Lage Texte in Echtzeit zu übersetzen.

Die Kameras des iPad mini erhalten ebenfalls ein großes Update. Mit der neu verbauten Ultraweitwinkel-Frontkamera mit 12 Megapixeln wird das iPad mini wie das iPad Pro dazu in der Lage sein, das neue Feature von Apple zu unterstützen: Center Stage. Dabei folgt dir die Kamera, wenn du dich bewegst, sodass du immer im Zentrum des Bildes bleibst. Auch die Rückkamera erhält eine 12MP-Kamera, die schärfere Bilder auch bei Nacht schießen kann.

Weitere Neuerungen

Doch das ist längst noch nicht alles: Mit dem neuen USB-C Anschluss wird das iPad mini auch für Menschen interessant, die große Datenmengen schnell übertragen wollen.

Und wer das iPad mini unterwegs nutzen will, kann sich auch freuen: Das neue iPad mini verfügt über 5G. Dieses ist in Deutschland zwar noch nicht verfügbar, aber es ist nur eine Frage der Zeit bis auch du von dieser Neuerung profitieren kannst.

Zubehör

Auch bei der Ergänzung von Zubehör für das iPad mini 6 hat Apple nicht gespart. Mit Verfügbarkeit des Geräts werden auch neue Smart Folio Covers in verschiedenen Farben zu Verfügung stehen: Schwarz, Weiß, Dark Cherry, English Lavender und Electric Orange.

Und auch der Apple Pencil 2 wird mit dem iPad mini 6 kompatibel sein.

Was ist neu am iPad 9? Auch das iPad hat ein Update erhalten, allerdings nur ein kleines im Vergleich zum iPad mini 6. Mit dem neuen A13 Bionic Chip ist es 20 Prozent schneller als das sich am besten verkaufende Chromebook und damit eindeutig auf Menschen ausgerichtet, die nach einem Einstiegsmodell suchen.

Die neu verbaute 12MP-Ultraweitwinkelkamera kann wie das iPad mini Center Stage.

Das Display erhält die Funktion True Tone, sodass es sich je nach Lichtverhältnissen dynamisch anpasst, um deine Augen zu schonen.

Die vielleicht beste Neuerung kommt zum Schluss: Das neue iPad wird Smart-Connect-Tastaturen unterstützen und nicht nur von Apple, sondern auch von Drittanbietern.

Die Kosten für das iPad werden sich auf einsteiger:innenfreundliche 379 Euro belaufen. Mit Wifi + Cellular steigt der Preis auf 519 Euro. Unterschiedliche Speicheroptionen gibt es auch, entweder 64 oder 256 GB. Über den genauen Preis ist noch nichts bekannt.

Kosten und Verfügbarkeit

Das iPad mini 6 kann bereits heute bestellt werden und ist dann ab dem 24. September 2021 verfügbar. Der Preis beläuft sich auf 549 Euro. Mit WiFi + Cellular ist der Preis signifikant höher: Es kostet dann 719 Euro. Unterschiedliche Speicheroptionen gibt es auch, entweder 64 oder 256 GB. Über den genauen Preis ist noch nichts bekannt.

Was hältst du von den neuen iPads?