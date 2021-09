Apple enthüllt iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max: Das Wichtigste im Überblick

Enttäuschung auf sehr hohem Niveau – so lässt sich die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle im Rahmen des „California Streaming“-Events zusammenfassen. Bereits die ersten Minuten der Präsentation stellten klar, dass auch 2021 im Vorfeld des Events seitens der Leaker gute Arbeit geleistet wurde und nahezu sämtliche Details zu den neuen Geräten weit vor deren offizieller Vorstellung bekannt wurden. Bahnbrechende Neuerungen gab es bei der Präsentation des iPhone-Jahrgangs 2021/2022 daher nicht zu sehen. Eine Ablöse der Lightning-Buchse durch einen USB-C-Anschluss etwa, ein komplett kabelloses Gerät oder eine Funktion, bei der sich das iPhone in eine Qi-Powerbank verwandelt, wurden nicht vorgestellt. Dennoch: Auch wenn über sämtliche Neuerungen im Vorfeld korrekt gemutmaßt wurde, sind diese eben doch erst jetzt auch offiziell – und in ihrer Summe ein spannendes Paket an Aktualisierungen für all diejenigen, die nicht schon vergangenes Jahr beim iPhone 12 zugeschlagen haben.

Grundlegende Designänderungen gehen mit dem iPhone 13 keine einher, einmal mehr darf zwischen einem regulären Modell, einer Mini-Variante und zwei Pro-Ausgaben gewählt werden. Wie im Vorjahr bleiben die Bildschirmgrößen bei 5,4-, 6,1- und 6,7-Zoll. Den Gerüchten um schwache Verkaufszahlen des iPhone 12 mini hat Apple zumindest 2021 noch keine Taten folgen lassen, die Mini-Variante bleibt auf neustem Stand ein Teil der breit gefächerten iPhone-Auswahl.

Lediglich zwei Änderungen erkennen iPhone-Anwender:innen beim ersten Blick auf die neuen Geräte: Die den Lautsprecher und die Frontkamera beherbergende Kerbe auf der Front ist etwas schmaler geworden, außerdem hat sich das Kameramodul geringfügig verändert: Die Anordnung der beiden Kameras ist bei iPhone 13 und iPhone 13 mini nun „über Kreuz“, das Kameramodul des iPhone 13 Pro zieht in seiner Größe mit dem des iPhone 13 Pro Max gleich.

Die iPhone-13-Modellreihe auf einen Blick das neue iPhone 2021/2022 heißt iPhone 13

neben dem Standardmodell werden abermals ein iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max angeboten

die Neuerungen entsprechen denen, die langjährige iPhone-Anwender:innen in einem „S-Jahr“ erwarten würden

größtes optisches Unterscheidungsmerkmal bei iPhone 13 und 13 mini gegenüber dem Vorgängermodell: eine schmalere Kerbe im Bildschirm und die nun diagonal angeordneten Kameras auf der Rückseite

auf 128 GB verdoppelter Flashspeicher in den Einstiegsmodellen von iPhone 13 und iPhone 13 mini, neue 512-GB-Option für diese Modelle

leistungsfähigerer sowie effizienterer A15-Chip in allen Geräten

neuer „Kinomodus“, der eindrucksvolle neue Filmaufnahmen ermöglicht

ProMotion-Bildschirm mit 120-Hz-Wiederholrate im iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

LiDAR bleibt den Pro-Modellen vorbehalten

Bestellstart am 17.9., bei Kunden und Kundinnen ab dem 24.9.

Neuer Prozessor für alle: Der A15-Bionic-Chip

In der iPhone-13-Modelllinie schlägt ein neues Chipherz, abermals in 5-Nanometer-Technik gefertigt und mit Blick auf höchstmögliche Effizienz designt. Der A15 Bionic enthält eine Sechskern-CPU, der eine Vierkern-GPU und eine 16-Core-Neural-Engine samt neuen Video-En- und Decodern zur Seite steht – die Variante in den Pro-Modellen verfügt über einen zusätzlichen fünften GPU-Kern.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt

iPhone 13 bringt mehr Speicher für Einsteiger:innen

Endlich hat Apple Erbarmen mit den Käufern der Einstiegskonfiguration. Mit dem iPhone 13 verfügt das preiswerteste Modell der Serie erstmals über 128 GB an Speicherplatz – der für Apps, Fotos und andere Daten verfügbare Platz wurde somit verdoppelt. Neben 256-GB-Modellem stehen iPhone 13 und iPhone 13 mini auch in 512-GB-Varianten zur Verfügung. Das iPhone 13 Pro und Pro Max bietet darüber hinaus im Spitzenmodell erstmals satte 1 TB Speicher.

Face ID geschrumpft

Die deutlich schmalere Einkerbung im Bildschirm rührt von der Integration eines stärker integrierten Face-ID-Kamera-Bausteins bei dem zudem die Frontkamera von rechts nach links neben das Ohrstück gewechselt. Die gemutmaßte Touch-ID-Integration in eine Taste am Gehäuserand oder unter das Display ist zumindest für das iPhone 13 vom Tisch.

Verbesserte Kameras in allen Modellen

Nicht nur Face ID bekam ein Upgrade spendiert, auch die Kameras des neuen iPhone wurden verbessert. Das neueste Weitwinkelobjektiv fängt laut Apple 47 Prozent mehr an Licht ein, größere Pixel und eine verbesserte Blende sorgen laut Hersteller für bessere Bilder. Ebenfalls eine Neuheit sind „Fotografische Stile“, Vorgaben ähnlich einem Filter, die das Bild in Bezug auf Parameter wie Farbe und Kontrast beeinflussen, den Himmel und Hauttöne aber natürlich belassen sollen. Und auch wer gerne filmt, darf sich mit dem iPhone 13 über Neues freuen – etwa über den „Kinomodus“, der kreatives Filmen durch das automatische Verschieben der Schärfeebene ermöglicht.

Mehr Akkulaufzeit

Apple hat offensichtlich die Miniaturisierung im Inneren des iPhone weiter vorangetrieben – so findet unter anderem ein neuer, größerer Akku seinen Platz. In Kombination mit dem effizienter arbeitenden A15-Chip ergeben sich so Verlängerungen der Laufzeit von bis zu 150 Minuten im iPhone 13, 90 Minuten beim iPhone 13 mini. Auch die Pro-Modelle haben mehr Ausdauer: bis zu 150 Minuten länger hält das iPhone 13 Pro Max durch, immerhin 90 Minuten mehr als der direkte Vorgänger bringt das iPhone 13 Pro im Alltag.

Exklusiv im iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max Schon für vergangenes Jahr als Nezugang im Profi-iPhone „gerüchtelt“, ist das jetzt endlich in die Pro-Modelllinie integrierte ProMotion-Display mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate. Es ermöglicht unter anderem ruckelfreies Scrollen sowie flüssigeres Gaming und ist so bereits aus dem iPad Pro der 2. Generation von 2017 bekannt. Neben dem Display wurde auch das Kamerasystem des iPhone 13 Pro überarbeitet. Größere Sensoren und bessere Optik fangen auch hier mehr Licht ein und sollen so bessere Fotos ermöglichen – die Telefoto-Kamera wurde etwa um den Nachtmodus ergänzt, der Modus ist jetzt in jedem der drei Kameras zu verwenden. Neu ist zudem die Möglichkeit, das iPhone ohne zusätzliche Vorsatzlinsen für die Makrofotografie zu nutzen – bis zu zwei Zentimeter kann die Kamera dabei an das Objekt heran, um so selbst feinste Details abzulichten. Auch Videos lassen sich so aufnehmen – und das auf Wunsch sogar in Zeitlupe und mit Zeitraffer. Der neue Kinomodus, gleichermaßen als Porträtmodus für Videos zu verstehen, ist darüber hinaus natürlich auch im iPhone 13 Pro und dem iPhone 13 Pro Max verfügbar sein. Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Außerdem exklusiv im neuen iPhone 13 Pro und Pro Max ist eine 1-TB-Speicheroption, die sich in erster Linie an Kreative richtet, welche beruflich mit ihrem iPhone fotografieren, vor allem aber filmen und das Endprodukt vielleicht sogar auf dem Smartphone nachbearbeiten und schneiden wollen. Über die Unterstützung von Aufnahmen in ProRes-Format dürfen sich Filmemacher zusätzlich freuen – die Funktion soll nach Verkaufsstart im Laufe des Jahres nachgereicht werden.

Neue iPhone-Modelle, neue Trendfarben

Wie schon in Vorjahren überrascht Apple auch mit dem iPhone 13 mit neuen Farben, fünf an der Zahl. Folgende Farbvarianten stehen dieses Jahr zur Auswahl:

iPhone 13 mini und iPhone 13: Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern, Product Red

Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern, Product Red iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max: Sierrablau, Silber, Gold, Graphit

iPhone 13: Alle Preise und Informationen zur Verfügbarkeit

Alle neuen iPhone-Modelle lassen sich ab dem 17. September 2021 um 14 Uhr direkt bei Apple und ausgewählten Mobilfunkpartnern bestellen. Die ersten Geräte sollen laut Apple ab dem 24. September 2021 die Vorbesteller erreichen. Die Preise gestalten sich wie folgt:

iPhone 13 mini: 799 Euro (128 GB), 919 Euro (256 GB), 1149 Euro (512 GB)

799 Euro (128 GB), 919 Euro (256 GB), 1149 Euro (512 GB) iPhone 13: 899 Euro (128 GB), 1019 Euro (256 GB), 1249 Euro (512 GB)

899 Euro (128 GB), 1019 Euro (256 GB), 1249 Euro (512 GB) iPhone 13 Pro: 1149 Euro (128 GB), 1269 Euro (256 GB), 1499 Euro (512 GB), 1729 Euro (1 TB)

1149 Euro (128 GB), 1269 Euro (256 GB), 1499 Euro (512 GB), 1729 Euro (1 TB) iPhone 13 Pro Max: 1249 Euro (128 GB), 1369 Euro (256 GB), 1599 Euro (512 GB), 1829 Euro (1 TB)

Bei allen Geräten ist neben dem iPhone ein USB-C-auf-Lightning-Ladekabel enthalten, ein Netzteil liegt auch beim iPhone 13 nicht länger mit im Karton und muss gegebenenfalls zum Preis von 25 Euro separat erworben werden.