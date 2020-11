Ist das iPhone 12 Pro schneller als das Samsung Note 20 Ultra?

In den vergangenen Jahren hatte Apples iPhone im Leistungskampf stets die Nase vorn. Dies war nicht zuletzt den starken A-Chips geschuldet, die Apple selbst entwickelt und demnächst auch als Intel-Ersatz im Mac einsetzen will. Doch die Konkurrenten schlafen nicht. Das bereits im August veröffentlichte Samsung Galaxy Note 20 Ultra setzt daher auf den neuen Snapdragon 865+ von Qualcomm und hat stattliche 12 GB Arbeitsspeicher an Bord. Es gilt damit als schnellstes Smartphone, wenn es um das Laden von Apps geht. Nun versucht sich das iPhone 12 Pro an der Aufgabe.

Erobert das iPhone 12 Pro die Spitze zurück?

Wie die YouTuber von PhoneBuff feststellten, war Apples Smartphone zuletzt vor 20 Monaten an der Spitze des Leistungstests. Nun stellt man die Frage, ob das iPhone 12 Pro die Spitze zurückerobern kann. Immerhin hat Apple den neuen A14 Bionic verbaut und auch den Arbeitsspeicher von 4 GB auf 6 GB aufgestockt. Außerdem ist der A14 der erste Chip in einem Smartphone, der im 5-nm-Prozess gefertigt wird. Die Voraussetzungen sind entsprechend gut.

In dem direkten Test werden die Geräte mit einem Roboterarm gesteuert, um Unterschiede zu minimieren. Gleiches gilt auch für die zu öffnenden Apps, die gleich angeordnet sind. Nun werden vier Reihen mit Apps wie Facebook, Word, Excel, Kamera, Snapseed, Premiere Rush, Spotify, Amazon und diversen Spielen einzeln durchgegangen. Spätestens bei der Videobearbeitung in Premiere Rush übernimmt Apples iPhone 12 die Spitze und gibt sie nicht mehr her. Nach der ersten Runde öffnet der Roboter alle Apps ein weiteres Mal in umgekehrter Reihenfolge.

Apple behauptet sich in beiden Runden deutlich und kann den Test mit rund 17 Sekunden Vorsprung abschließen. Damit hat es Apple einmal mehr geschafft, den Vorteil der engen Integration von Soft- und Hardware zu nutzen. Natürlich hat auch die Erhöhung des Arbeitsspeichers eine große Rolle gespielt, die sich vor allem in der zweiten Runde bemerkbar machte, da keine App vollständig nachgeladen werden musste.