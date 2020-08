Apple verlängert AppleCare

Was ist AppleCare?

Grob gesagt, handelt es sich bei AppleCare um Apples Garantieverlängerung. Allerdings bietet man damit deutlich mehr als üblich. Du kannst damit dein Apple-Gerät bis zu zwei Jahre mit einem Hardwareschutz abdecken und erhältst zudem auch bevorzugten technischen Support. Auch bis zu zwei unabsichtliche Schäden kannst du gegen eine meist geringe Servicegebühr reparieren lassen und sparst dabei gegenüber nicht-abgedeckten Reparaturen bares Geld. Dies gilt übrigens auch für mitgekauftes Zubehör wie etwa das Magic Keyboard für das iPad Pro. Allerdings hast du beim Kauf von AppleCare nur zwei Möglichkeiten: Entweder du kaufst den Schutz direkt mit dem Produkt oder später. Bei Letzterem lässt dir Apple bis zu 60 Tage nach dem Kauf Zeit und dies soll sich nun ändern.

Verlängerung für AppleCare

Wie Bloomberg berichtet, hat Apple ein internes Memo an Mitarbeiter verschickt und darüber aufgeklärt, dass Kunden in den USA und Kanada ab sofort AppleCare-Produkte nicht mehr nur bis zu 60 Tage nach Kaufdatum bestellen können, sondern dass man den Zeitraum auf ein Jahr verlängert. In den USA kann man zudem als Apple-Card-Inhaber entscheiden, ob man den Hardwareschutz mit einem Mal zahlt oder diesen in monatliche Raten aufteilt.

Allerdings herrschen ansonsten die üblichen Voraussetzungen für den Schutz. Das Gerät muss beim Abschluss frei von Schäden sein und muss normal funktionieren. Dafür führt der Verkäufer entweder im Apple Store oder online eine Selbstdiagnose vor.

Unklar ist aktuell noch, ob Apple den verlängerten Kaufzeitraum für AppleCare auch außerhalb von Nordamerika anbieten wird. Bislang bleibt in Europa das Zeitfenster von 60 Tagen ab Kaufdatum bestehen.

Reichen euch die 60 Tage für die Entscheidung oder kauft ihr die Garantieverlängerung direkt mit dem Gerät mit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.