iPhone 12 mini: Apple limitiert drahtlose Ladefunktion

Es ist wieder soweit. In Kürze startet Apple die nächste Vorbestellrunde für die neuen iPhone-12-Modelle. Nachdem man bereits Mitte Oktober den Startschuss für das iPhone 12 sowie das iPhone 12 Pro gab, sollen am 6. November das iPhone 12 Pro Max sowie das iPhone 12 mini folgen. Letzteres glänzt vor allem durch seine geringe Größe, die sogar das iPhone SE (2020) unterbietet. Daneben bestätigte Apple, dass das Geräte in der Funktionalität bis auf den kleineren Formfaktor identisch mit dem iPhone 12 ist. Wie Apple in einem aktuellen Supportdokument jedoch eingesteht, ist dies nicht ganz richtig.

MagSafe bringt höherer Ladegeschwindigkeiten

Bereits zuvor haben wir berichtet, dass Apple durch die neu eingeführte MagSafe-Technologie die Geschwindigkeiten beim drahtlosen Laden von 7,5W auf bis zu 15W erhöht hat. Dazu haben wir auch kleinere Fallstricke beleuchtet, die die maximale Geschwindigkeit verhindern. Neu ist jedoch, dass es auch auf das Gerät ankommt. Apple aktualisierte dazu das besagte Supportdokument (aktuell nur in Englisch) und gab an, dass das iPhone 12 mini nicht die vollen 15W unterstützen wird. Dies gilt auch, wenn man ein MagSafe-Ladegerät sowie das 20W-Netzteil verwendet.

Interessante Details zum drahtlosen Laden mit MagSafe

Apple zufolge kann das iPhone 12 mini nur mit bis zu 12W drahtlos geladen werden. Dies erfordert neben dem MagSafe-Ladegerät auch ein USB-C-Netzteil mit mindestens 9V/2,03A. Wie bei anderen Modellen wird die maximale Ladeleistung nicht durchgehend gewährleistet, da sie sich an verschiedenen Faktoren wie etwa die Geräte-Temperatur anpasst und gegebenenfalls drosselt.

Daneben heißt es von offizieller Seite, dass die drahtlose Ladegeschwindigkeit auf 7,5W bei allen Modellen reduziert wird, wenn man am Lightning-Port Zubehör wie EarPods betreibt.

Was haltet ihr von der Einschränkung? Werdet ihr dennoch das iPhone 12 mini kaufen oder dann doch zur normalen Ausführung greifen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.