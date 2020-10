iPhone 12 mini: So klein ist es im direkten Vergleich zum iPhone 12

Im Laufe des Jahres haben wir bereits zahlreiche Renderaufnahmen zu den neuen iPhone-Modellen gesehen. Oft stand allerdings nur das Design im Mittelpunkt, sodass man Faktoren wie die Größen nur schwer einzuschätzen sind. Mittlerweile kündigte Apple die neuen iPhone-12-Geräte an, aber auch hier kann man sich kaum ein echtes Bild von den Größenverhältnissen machen, da man die iPhones getrennt voneinander zeigte.

Ein YouTuber auf Abwegen

Apple hat jedoch eine lange Tradition Neuheiten vor dem Verkaufsstart an Presse und Influencer zu schicken, damit sie Tests durchführen können. Allerdings ist die Veröffentlichung des Materials oft an Embargos gekoppelt. Im aktuellen Fall wollte sich ein YouTuber aus Rumänien wohl nicht so richtig daran halten und hat ein Hands-On-Video veröffentlicht, das schon nach kurzer Zeit wieder entfernt wurde. Während unklar ist, ob es sich dabei um einen Fehler beim Freigabe-Timing handelte oder das Video bewusst online gestellt wurde, kursieren nun die Screenshots daraus im Netz.

In dem rund 40-minütigen Video zeigte der YouTuber das iPhone 12 mini ausführlich und verglich die Größe mit dem iPhone 12 sowie dem iPhone 12 Pro. Auf dem Event stellte Apple hingegen nur einen direkten Vergleich mit dem aktuellen iPhone SE (2. Generation) vor, sodass man sehen konnte, dass das neue Modell trotz größerem Display kleiner als das aktuelle Einsteigergerät ist. Durch das OLED-Display ist zudem die Auflösung um ein Vielfaches höher.

Wann ähnliches Videos zur Verfügung stehen, ist aktuell nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass Apple das Embargo um den Vorverkaufsstart am 6. November gelegt hat. Daher dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir Hands-On-Videos sowie Reviews sehen.

Bevorzugt ihr eher ein kleines Gerät oder doch ein großes? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.