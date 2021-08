iOS 15 Beta 6 und iPadOS 15 Beta 6 mit neuem Safari-Interface

Apple hat eine Woche nach der Veröffentlichung der Beta 5 jetzt die Beta 6 von iOS 15 und iPadOS 15 freigegeben. Die finale Version soll im Herbst 2021 erscheinen - vermutlich Ende September.

Die iOS 15 Beta 6 beinhaltet ein weiteres Redesign von Safari. Apple hat einige Änderungen rückgängig gemacht, die in der Beta 5 und Beta 4 eingeführt wurden. Nun kann optional die Safari-Adressleiste am oberen Rand angezeigt werden. Die bisherigen Versionen haben die Adressleiste an den unteren Rand des Bildschirms verbannt. Das gefiel nicht jedem, um es gelinde auszudrücken.

Die untere Tab-Leiste wurde so umgestaltet, dass sie unterhalb des Seiteninhalts erscheint. Aufgrund des neuen Layouts wurden mehrere Buttons ausgeblendet, z. B. die Reload-Taste, die Lesezeichen- und die Teilen-Funktion. Apple hatte in früheren Betas die Schaltflächen teilweise wieder eingeblendet. In der Beta 6 vollzieht sich ein Wandel hin zu der Benutzeroberfläche, wie sie in iOS 14 aktuell vorhanden ist. Der Nutzer kann das klassische Safari-Design in den Einstellungen auch deaktivieren.

Die neue SharePlay-Funktion in iOS 15 wurde in der Beta 6 abgeschaltet und wird auch nicht in der finalen Version erscheinen. In einem späteren Update will Apple SharePlay aktivieren. In iPadOS 15, tvOS 15 und macOS Monterey wird Shareplay ebenfalls nicht enthalten sein.

SharePlay wurde als eine der Hauptfunktionen von iOS 15 angepriesen. Damit können Nutzer Filme und Serien synchronisiert über FaceTime mit anderen ansehen und gemeinsam Wiedergabelisten erstellen und ihre Bildschirminhalte miteinander teilen.