HomePod mini: Das sagen die ersten Testberichte – Besser als der große Bruder?

The Verge: Der kleine Ball

Die Optik ist laut The Verges Dan Seifert ungewöhnlich:

The HomePod mini has a different look than the larger HomePod, but you can tell they were cut from the same cloth. Instead of a squishy-looking cylinder, the mini is a squat ball with a flat top. It reminds me of a scented candle or an upside-down Magic-8 Ball wrapped in mesh. Just like the original, you can get it in light or dark gray, and it has a similar soft fabric.

Zu deutsch:

Der HomePod Mini hat einen anderen Look als der größere HomePod, aber man erkennt, dass sie aus derselben Hand stammen. Anstelle eines komisch wirkenden Zylinders ist der mini ein liegengebliebener Ball mit flacher Oberseite. Er erinnert an eine Duftkerze oder eine magische Billardkugel, die in Netzmaterial gewickelt ist. Genau wie das Original kannst du in in hellem oder dunklem Grau bekommen und er hat eine ähnliche weiche Weboberfläche.