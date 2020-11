HomePod mini: Käufer müssen sich auf lange Lieferzeiten einstellen

Pünktlich um 14 Uhr nahm Apple am 6. November die ersten Vorbestellungen für das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro Max sowie den HomePod mini an. Letzterer stellt Apples jüngsten Neuzugang dar und soll wie Amazons Echo die Haushalte erobern, während man den Datenschutz besser als die Konkurrenz wahren möchte. Apple bietet den Smart Speaker erstmals zum wettbewerbsfähigen Preis an.

Der HomePod mini ganz groß bei den Vorbestellungen

Ab dem 16. November sollen erste Kunden den HomePod mini erhalten. Allerdings dürfte die Zahl dann sehr überschaubar sein. Schon direkt nach dem Vorbestellstart am Freitag stiegen die Lieferzeiten für die weiße und space graue Farbvariante rapide an. Schon Minuten später war schon eine Lieferung im November nicht mehr möglich und potenzielle Käufer vertröstete man schon auf Anfang Dezember. Besonders in Space Grau war der HomePod mini äußerst begehrt und ist es noch immer.

Wer aktuell bestellt, kann mit etwas Glück einen HomePod mini in Space Grau gerade noch in diesem Jahr erhalten. Laut Apples Website soll die Lieferung zwischen dem 28. Dezember 2020 und 5. Januar 2021 erfolgen. Möchte man hingegen die weiße Version, dann muss man sich noch länger gedulden. Hier zeigt sich Apple weniger optimistisch und gibt als Lieferzeitraum den 6. bis 12. Januar an.

Allerdings sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Natürlich kann es sein, dass Apple wirklich erst dann wieder liefern kann. Jedoch hat die Vergangenheit gezeigt, dass sich Apple stark bemüht, um die Bestellungen zügig abzuarbeiten. Erst mit der Apple Watch Series 6 haben wir erlebt, dass Apple Lieferzeiten von vier bis sechs Wochen angab und dann erste Geräte doch schon nach zwei bis drei Wochen bei den Nutzern eintrafen. Dies könnte auch beim HomePod mini so sein. Eine Garantie dafür gibt es leider nicht.

Habt ihr einen HomePod mini vorbestellt? Müsst ihr lange warten oder kommt er pünktlich zum Release am 16. November? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.