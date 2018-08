12.08.2018 - 08:53 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Eine Umfrage von PC Mag zeigt, dass sich die Verbraucher viel mehr für das interessieren, was Apple dieses Jahr vorstellt, obwohl das Galaxy Note 9 von Samsung bereits vorgestellt wurde.

Anfang August 2018 enthüllte Samsung offiziell sein neues Flaggschiff Galaxy Note 9. Nun zeigt eine Umfrage aus den USA, bei der 1.555 Konsumenten befragt wurden, auf welches Smartphone sie sich am meisten freuen, kam das "iPhone 9/iPhone 11/iPhone XI/iPhone SE 2" an die Spitze liegt. 42 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich am meisten auf das neue iPhone-Lineup freuen, das im September vorgestellt wird, während 24 Prozent angaben, dass sie sich auf die Galaxy Note 9 freuen.

7 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich am meisten für das Google Pixel 3 begeistern, gefolgt von 4 Prozent für das LG V40, 2 Prozent für das OnePlus 6T, 6 Prozent für "andere" und 11 Prozent für "kein Smartphone".

Ein positiver Aspekt für Samsung ist, dass 76 Prozent der Leute, die die Note 9 gewählt haben, bereits ein Samsung-Gerät besitzen, 8 Prozent gaben an, dass sie derzeit iPhone-Nutzer sind. Dies bedeutet, dass Samsung in der Lage sein könnte, einige iPhone-Nutzer zu sich herüberzuziehen.

Samsung enthüllte das Galaxy Note 9 zusammen mit seinem neuen Konkurrenten für die Apple Watch und den HomePod. Erste Benchmarks zeigen, dass das iPhone X, obwohl es fast ein Jahr alt ist, in das Galaxy Note 9 schlägt Es gibt jedoch eine Ausnahme: Beim Slingshot Extreme Benchmark, einem anspruchsvollen Grafiktest, ging das iPhone X nicht als Sieger vom Platz – aber das Galaxy Note 9 auch nicht. Hier punktete das OnePlus 6 mit einer Bewertung von 5.124. Das iPhone X schafft hingegen „nur“ 4.994 Punkte und das Note 9 4.639.

Das Galaxy Note 9 wird am 24. August zum Verkauf angeboten, mit einem Preis von 999 US-Dollar für das 128 GByte Modell, wobei Samsung 1.249 US-Dollar für die 512-GByte-Version verlangt.

