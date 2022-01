Die große iOS-Retrospektive: Vom iPhoneOS hin zu iOS 15

iPhone OS 1.0

Als Apple das erste iPhone am 9. Januar 2007 vorstellte, nannte Steve Jobs das Betriebssystem weder iOS noch iPhone OS, sondern sprach von einem „Mac OS, das auch auf dem iPhone läuft“. Erst in der darauf folgenden Zeit erhielt es den Namen iPhone OS. Die Funktionen waren noch sehr stark eingeschränkt, da neben fehlender Hardware (GPS, Frontkamera, Blitz) auch noch kein App Store vorhanden war. Man begrenzte die Software also auf grundlegende Funktionen. Dazu gehörten Apps wie Nachrichten, Kalender, Fotos, Kamera, Rechner, Aktien, Karten, Wetter, Notizen, Uhr, Einstellungen, Telefon, Mail, Safari und iPod. Musik konnte nicht einfach via iTunes geladen werden, sondern ließ sich anfangs nur mit einem Kabel aus der iTunes-Desktop-Version auf das iPhone übertragen.