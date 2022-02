[Update] Geiselnahme im Apple-Store Amsterdam beendet

Mitten in der niederländischen Stadt Amsterdam hatte sich am späten Nachmittag eine Geiselnahme in einem Apple Store ereignet.

An der renommierten Adresse Leidseplein befindet sich der Apple Store in Amsterdam. Die Polizei hatte das Gelände in kurzer Zeit großräumig abgesperrt und bestätigte die Straftat über Twitter. Wer der Täter ist, ist nicht bekannt.

Seit Beginn der Geiselnahme im Apple Store am Leidseplein haben mehrere Personen das Gebäude verlassen können, berichtet die niederländische Polizei. Die letzte Geisel konnte nach einiger Zeit ebenfalls fliehen. Dabei griff die Polizei den Geiselnehmer auf, der versuchte, seiner Geisel zu folgen. Der Geiselnehmer wurde durch die Aktion verletzt und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei überfuhr den Täter mit einem Auto.

Im Verlauf der Geiselnahme gab es Mutmaßungen, dass es zunächst ein Überfall war, der dann in der Geiselnahme endete. Zu Beginn konnten zahlreiche Personen aus dem Laden fliehen. Sie blieben unverletzt. Nach lokalen Medienberichten hatte der Tätereine Lösegeldforderung in Höhe von 2 Millionen Euro in Bitcoin gestellt.

