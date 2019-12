News

Für die Festtage: Weihnachtliche Playlists auf Apple Music und Spotify. Sie kommen vermutlich in den nächsten Tagen entweder nicht drumherum oder wollen sogar ganz gerne ein bisschen „andere“ Musik hören. So wie beispielsweise an Karneval, gibt es natürlich auch zu Weihnachten ein bisschen eine andere Musik. In der Regel fällt diese etwas „ruhiger“ aus, um die besinnlichen Tage in Ihrer Stimmung zu unterstützen. In jedem Fall haben wir uns auf die Suche gemacht und präsentieren Ihnen ein paar Abspiellisten, auf die Sie als Kunde von Apple Music oder Spotify zugreifen können.