Epic Games vs. Apple: Das muss sich nach dem Gerichtsurteil jetzt ändern

Das lang erwartete Urteil im Fall Epic Games gegen Apple ist da. Die Richterin hat dabei nun fast alle von Epic Games vorgebrachten Anschuldigungen zurückgewiesen – das Urteil ist im Grunde eine Niederlage auf ganzer Ebene für den Spieleentwickler. Epic Games wurde dazu verurteilt, nun erst einmal Schadensersatz in Höhe von 30 Prozent von dem Gewinn an Apple zu zahlen, die Epic durch die direkte Zahlung entgegen der App-Store-Richtlinien eingestrichen hatte. Laut dem Urteil sind das rund vier Millionen Dollar, die an Apple fließen werden.

Epic Games steht schlechter da als zuvor

Allerdings wird mit dem Urteil nun auch das bisherige Vorgehen von Apple untersagt, dass den Entwickler:innen verbietet, ihre Nutzer:innen auch außerhalb des App Stores zu kontaktieren. Das beinhaltet zudem den Verweis auf externe Zahlungsmöglichkeiten. Die Richterin hat ein dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen Apple ausgesprochen, die besagt, dass Apple den Entwickler:innen nicht mehr verbieten darf, auf Zahlungsoptionen von Drittanbietern zu verweisen. Das heißt wiederum, dass Entwickler:innen mit ihren Apps künftig „legal“ einen Weg bekommen müssen, Apples Zahlensystem und damit auch der Provision zu umgehen.

Mehr zum Streit:

Epic-Chef Tim Sweeney kommentierte die Niederlage auf Twitter. Er meint, das Urteil sei kein Gewinn für Entwickler und Kunden und daher wolle er weiterkämpfen.

Für Apple hätte das Verfahren dennoch kaum besser laufen können. Die Richterin hat in ihrem Urteil unterstrichen, dass der App Store nicht gegen das Kartellrecht verstößt. Dennoch forderte sie Apple auf, mehr Wettbewerb zuzulassen. In Einzelheiten sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, aber noch nicht klar.

Wichtig ist:

Apple muss App Store-Entwicklern erlauben, Nutzer:innen auf andere Zahlungssysteme umzuleiten

Apple muss App Store-Entwicklern erlauben, Kontaktdaten der Nutzer:innen auch außerhalb des Store-Systems zu verwenden

Apple hatte bereits einige Lockerungen für den App Store angekündigt, doch diese gelten zunächst explizit nur für US-Entwickler. Zudem gehen sie nicht so weit, wie das Urteil es nun verlangt – Apple wird also nicht nachbessern müssen.

Die einstweilige Verfügung gegen Apple soll innerhalb von 90 Tagen in Kraft treten. Dem Wortlaut nach bedeutet dies, dass Apple den Entwickler:innen aller Anwendungen die Verknüpfung mit Zahlungslösungen von Drittanbietern erlauben muss. Dazu gehört vor allem die äußerst lukrative Kategorie der Spiele.

