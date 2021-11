Epic Games: „Apple muss gestoppt werden“

Ein kleiner Rückblick: Vor mehr als einem Jahr begann der Streit zwischen Epic Games und Apple (sowie Google). Der Publisher hat die beiden Techriesen provoziert, indem Free-to-Play-Hit Fortnite eine direkte Bezahlfunktion erhielt und damit die Abgaben an die Unternehmen umging. Sowohl Apple als auch Google entfernten Fortnite aus ihren App Store. Im Fall von Apple ging man weiter und löschte schließlich sogar Epic Games' Developer-Account. Der Streit ging vor Gericht. Epic Games musste 6 Millionen US-Dollar Schadensersatz an Apple zahlen, während der iPhone-Hersteller Links zu externen Zahlungsmethoden erlauben musste.

„Stoppt Apple“ – „Google ist verrückt“

Nun war Epic Games CEO Tim Sweeney in Südkorea, um in Seoul an der Gobal Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness teilzunehmen. Gegenüber Bloomberg traf er einige interessante Aussagen. Ihm zufolge sperrt Apple Milliarden Nutzer:innen in einen Store und Zahlungsabwicklung. Zudem lässt sich Apple mit Regierungen ein, die Nutzer:innen überwachen und ihnen die politischen Rechte nehmen. Daher muss Apple gestoppt werden:

Google verdiente sich auch einen starken Tadel von Sweeney, der den Ansatz kritisierte und verrückt nennt, Gebühren für Zahlungen zu erheben, die es nicht selbst verarbeitet. Der Gründer von Epic Games lobte Korea dafür, dass es mit seiner jüngsten Gesetzgebung den Kampf gegen wettbewerbswidrige Praktiken geführt hat, und sagte: „Ich bin sehr stolz darauf, mich mit euch gegen diese Monopole zu stellen. Ich bin stolz darauf, bei euch zu stehen und zu sagen, dass ich Koreaner bin.“

Ein einheitlicher Store für alle Apps

Sweeney brachte gleichzeitig einen neuen Gedanken ins Spiel. Epic Games arbeitet bereits mit einigen Entwicklungsteams sowie Serviceanbietern zusammen, um ein System zu schaffen, das Nutzer:innen erlaubt, Software an einem Ort zu kaufen, die auf allen Geräten und Plattformen nutzbar ist. Ihm zufolge sei der aktuelle Markt zu stark fragmentiert:

Was die Welt jetzt wirklich braucht, ist ein einziger Store, der mit allen Plattformen funktioniert. Im Moment ist der Softwarebesitz zwischen dem iOS App Store, dem Android Google Play Marketplace, verschiedenen Stores auf Xbox, PlayStation und Nintendo Switch und dann dem Microsoft Store und dem Mac App Store fragmentiert.

Was hältst du von der Idee, einen einheitlichen App Store für alle Plattformen anzubieten? Wer soll ihn verwalten und frei von Schadsoftware halten? Ist das überhaupt realisierbar? Lass es uns in den Kommentaren wissen.