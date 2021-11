Genial: iPhone bald nur noch mit spezieller Brille nutzbar?

Du sitzt im Bus oder in der Bahn und würdest gerne eine App mit sensiblen Daten öffnen- etwa deine Banking-App. Um dich herum sind aber viele Menschen, die auf deinen Bildschirm schauen könnten. Natürlich gibt es spezielle Folien, die die Inhalte ab einem bestimmten Betrachtungswinkel unsichtbar machen, aber es geht wohl noch besser. Apple hat dazu ein Patent ausgearbeitet.

Eine Apple-Brille für mehr Privatsphäre

Wie die Website Patently Apple entdeckte, meldete Apple beim US-Patentamt eine Neuentwicklung an. Dabei handelt es sich um mehrere Einzelteile. Ein Feature beschreibt eine Brille für mehr Privatsphäre. Sie macht den Bildschirminhalt nur für den:die Träger:in sichtbar, während alle anderen Personen herum nur einen verschwommenen Bildschirm betrachten. Weiter heißt es, dass du die Funktion aktivieren kannst, wenn du ungestört dein iPhone bedienen möchtest. Dadurch wird die Brille zum optionalen Schutz für deine Privatsphäre. Unklar ist jedoch, ob Apple das Feature tatsächlich integrieren wird, da Apple in der Vergangenheit unzählige Patente anmeldete, deren Inhalt nie in einem Gerät untergebracht wurden.

Daneben beschreibt das Patent eine weitere Funktion, die Face ID um Profile erweitern könnte. So soll das System einmalige Details deines Gesichts erkennen können. Dazu sollen Frisuren, Bärte, Brillen und weitere Merkmale gehören. Das System erstellt dabei mehrere Profile, sodass es etwa einen Nutzer mit glattrasiertem Gesicht von einem bärtigen Nutzer unterscheiden kann. Dabei wäre durchaus denkbar, dass das System auch im Mac zum Einsatz kommt, sodass zukünftig Touch ID wieder entfällt.

