Mit diesem Zubehör wird dein iPhone besonders cool

Mit MagSafe im iPhone überrachte Apple in 2020. Seither gibt es mehr und mehr Zubehörhersteller, die die Schnittstelle sowohl mit Made-For-iPhone-Siegel, kurz MFi, als auch ohne offizielle Apple-Freigabe nutzen, da es sich schlicht um Magneten handelt. Dieser Unterschied ist wichtig, da inoffizielle Ladegeräte mit MagSafe nicht die maximale Ladegeschwindigkeit von bis zu 15W erreichen. Neben Ladegeräten gibt es auch andere Einsatzgebiete, die zum Teil kurios sind. Das beste Beispiel hierfür ist der neue Razer Phone Cooler Chroma.

Mit dem Razer Phone Cooler Chroma bleibt dein iPhone kühl und bunt

Es gibt immer wieder Zubehör, über dessen Sinn man sich streiten kann. Dazu gehört auch der neue Razer Phone Cooler Chroma, der dein iPhone bei intensiver Verwendung – wie bei Spielen oder grafiklastigen Anwendungen – kühlen soll. Das MagSafe-Accessoire ist dazu in zwei Varianten verfügbar, sodass es an ein iPhone 12, iPhone 13 sowie an Smartphones ohne MagSafe angebracht werden kann.

Wie Razer mitteilt, ist der Phone Cooler Chroma mit sieben Lüfterlamellen ausgestattet, die bis zu 6400 U/min erreichen. Dabei verspricht das Unternehmen, dass das Zubehör mit einem Geräuschprofil von 30 dB ausgestattet ist, um einen leisen Betrieb zu gewährleisten. Per Bluetooth kannst du zudem die Lüftereinstellungen anpassen. Als optisches Highlight integrierte Razer natürlich wieder 12 RGB-Lichter, die für eine typische Gaming-Atmosphäre sorgen sollen und von dir individuell eingestellt werden können.

Einen großen Nachteil gibt es beim Razer Phone Cooler Chroma jedoch. Du benötigst zwingend eine Kabelverbindung zwischen dem Lüfter und einer Powerbank, da das Gerät keine integrierte Batterie besitzt und somit auf eine Energiezufuhr angewiesen ist.

Den Razer Phone Cooler Chroma kannst du ab sofort bei Razer für rund 70 Euro bestellen. Als passendes Zubehör bietet das Unternehmen für nur 12 Euro den Razer Gaming Finger Sleeve an, den du über deine Finger ziehst, um beim Mobilegaming nicht zu verrutschen.