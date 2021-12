AVM kündigt Fritzbox 7510 an: Günstiger Einstieg in WLAN 6

Fritzbox 7510: Die Highlights im Überblick

Unterstützt DSL Supervectoring (bis zu 300 MBit/s) für alle DSL-Netze inklusive IP-TV

2,4 GHz Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 600 MBit/s (2x2)

Telefonie All-IP und analoger Anschluss

DECT-Basis für Telefonie und Smart Home

1x Gigabit-LAN für PC oder Netzwerkgeräte

1x USB 2.0-Anschluss z. B. für Drucker oder Speicher (NAS)

Energieeffizient mit nur 6 Watt im Standby

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN oder FRITZ!App SmartHome ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

Preis: 129 Euro

FritzBox 7510: WLAN 6 für das 2,4-GHz-Band

Die Berliner Netzwerk-Experten von AVM haben heute die neue FritzBox 7510 vorgestellt und bringen damit WLAN 6 in den Budget-Bereich. Für unter 130 Euro liefert der neue Router alle Vorteile des neuen Netzwerkstandards. Laut AVM verbessert sich dadurch Übertragungsgeschwindigkeit im 2,4,GHz-Band auf bis zu 600 MBit/s und von der allgemeinen Leistungsverbesserung sollen nicht nur die neuesten Geräte profitieren. Die FritzBox 7510 nutzt nämlich die effizientere Verwaltung der WLAN-Kanäle aus und bringt damit mehr Geräte gleichzeitig ins Heimnetz, ohne das Performance-Verluste auftreten.

Mesh, DECT und Gigabit-LAN inklusive

In einer modernen FritzBox darf natürlich das WLAN Mesh nicht fehlen. Damit kannst du dein heimisches Netzwerk nahtlos mit FritzRepeatern oder anderen FritzBox-Routern kinderleicht erweitern. Passend dazu bietet AVM mit dem FritzRepeater 1200 AX ein neues Modell an, das ebenfalls WLAN 6 unterstützt. Um jedoch Geräte ohne integriertes Wi-Fi in dein Netzwerk einzubinden, kannst du den Gigabit-LAN-Port verwenden und ein Gerät per Kabel verbinden.

Die günstige FritzBox 7510 verfügt zudem über einen analogen Anschluss und lässt sich zudem als DECT-Basis verwenden. Dies bringt dir nicht nur umfassende Telefon-Features wie HD-Telefonie oder einen integrierten Anrufbeantworter, sondern du kannst auch FritzDECT-Produkte aus dem Smarthome-Bereich nutzen. Dazu zählen Heizkörperthermostate, Steckdosenadapter und mehr.

Laut AVM ist die FritzBox 7510 für 129 Euro in Kürze im Handel erhältlich.

Produkthinweis Produkthinweis AVM FRITZ!Box 7590 AX (Wi-Fi 6 Router mit 2.400 MBit/s (5GHz) & 1.200 MBit/s (2,4 GHz),bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b,WLAN Mesh,DECT-Basis,Media Server,geeignet für Deutschland) 257,96 €