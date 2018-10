<

Diese 7 Bücher sollte jeder Apple-Fan gelesen haben

Diese 7 Bücher sollte jeder Apple-Fan gelesen haben. Sie interessieren sich für die Produkte des Konzerns aus Cupertino? Sie kaufen regelmäßig ein neues iPhone oder eine Apple Watch? Und auch wenn Sie weniger oft das Portmonee öffnen – vielleicht sind Sie trotzdem Fan oder möchten einfach gerne mehr wissen über die Personen und Produkte des Unternehmens. Wir präsentieren Ihnen neben der offiziellen Biographie von Steve Jobs noch weitere interessanteste Bücher zum Thema, die zum Teil sogar erst vor kurzem erschienen.

Sie werden sicherlich auch einige Bücher in dieser Aufzählung vermissen. Es gibt tatsächlich sehr viele Bücher, die sich mit Apple beschäftigen und mit den Personen rund um Apple. Auch Steve Wozniak hat ein Buch (iWoz) veröffentlicht, die in dieser Aufzählung fehlen. Dafür hat er an anderen mitgewirkt, die hier aufgelistet sind. Wir wollten neben zwei Biographien vor allem solche Bücher auflisten, die Informationen möglichst spannend und trotzdem ausgiebig aufbereiten. Für Designfans gibt es beispielsweise auch das Buch „Designed by Apple in California“, das keinen Eingang in diese Liste fand, weil es nur wenig Informationen bietet, dafür aber sehr tolle Fotos von Apple-Produkten. Es ist auch nur direkt über Apple selbst erhältlich.

Sie vermissen weitere Bücher in dieser Liste? Verraten Sie es uns. Am besten in den Kommentaren.

