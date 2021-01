CarPlay 2.0: So cool könnte ein Tesla Model 3 von Apple aussehen

Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es schon Gerüchte, dass Apple in die Automobilindustrie einsteigen will. Mit CarPlay und dem frisch angekündigten CarKey macht man einige Schritte in der Branche und treibt diese mit kleinen Innovationen voran. Apple konnte sich zudem schon einige Patente für das autonome Fahren sowie Sicherheitssysteme aneignen. Erste Testfahrzeuge für neue Technologien sollen sich ebenfalls schon auf der Straße befinden. Neuesten Gerüchten zufolge soll Apple sogar einen Partner gefunden. Hyundai könnte für Apple Elektrofahrzeuge herstellen. Dies bestätigte der Hersteller zunächst und ruderte schnell wieder zurück.

Tesla und Apple: Eine interessante Kombination

Doch es hätte laut Tesla-Chef Elon Musk auch anders kommen können. Ihm zufolge war die Produktion des Model 3 schwierig, sodass er das Unternehmen Apple zum Kauf anbot. Doch Apple wollte keine Gespräche aufnehmen und lehnte Meetings ab.

Der Grafikdesigner John Calkins hat Musks Aussagen zum Anlass genommen, um über die Möglichkeiten Ideen zu entwickeln. Heraus kam dabei ein Konzept, welches das große 15" Display aus dem Model 3 und Model Y als Basis nimmt und mit Apples CarPlay-Bedienoberfläche verschmelzen lässt. Beide Systeme scheinen perfekt ineinander zu blenden, wobei Apple-typische Elemente wie das Dock, Siri und das bekannte Batterie-Symbol zum Einsatz kommen.

Apple Karten ist dabei natürlich für die Navigation zuständig, während Musik, Podcasts, Safari, Apple Arcade und sogar Apple TV+ bereitstehen, um sich im Stau oder beim Warten zu unterhalten. Calkins sieht auch einen App Store vor, der allerdings nur Anwendungen bietet, die als sicher gelten, sodass man sich nicht unnötig ablenken lässt.

Was haltet ihr von Calkins CarPlay-Konzept für das Tesla Model 3? Ist es eine geniale Idee oder totaler Unsinn? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.