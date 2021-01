Digital Key Plus: Apples U1-Chip bekommt endlich eine Aufgabe

In 2019 führte Apple den U1-Chip im iPhone 11 und iPhone 11 Pro ein. Er basiert auf der Ultrabreitband-Technologie und soll eine möglichst genaue Ortung erlauben. Bislang kam er jedoch kaum zum Einsatz, sodass man sich natürlich nach dem Nutzen fragen darf. Allerdings kommt langsam Bewegung in die Thematik. Während Apple wohl die AirTags plant, die beim Auffinden von Alltagsobjekten helfen sollen, kündigte BMW nun den nächsten Evolutionsschritt für den Digital Key an.

BMW iX setzt auf Ultrabreitband-Technologie

Ursprünglich war BMWs Digital Key nur für Android-Geräte verfügbar. Apple stiegt jedoch in das Car Connectivity Consortium, kurz CCC, ein und gab mit iOS 13.4 eine Schnittstelle namens CarKey frei. Offiziell kündigte man sie jedoch erst im Juni mit iOS 14 an und stellte in Aussicht, dass BMW als erster Hersteller davon Gebrauch machen wird. Schon wenige Monate später rollten die ersten Fahrzeuge vom Band, die CarKey unterstützten. Apple erlaubt damit einen digitalen Schlüssel für das Fahrzeug in der Wallet-App zu speichern, der das Fahrzeug öffnen, schließen und sogar starten kann. Daneben lässt es sich auch mit bis zu fünf Personen teilen, wobei der Hauptnutzer stets alle Rechte in der Hand hält und auch Freigaben entziehen kann.

Allerdings hat dies bislang einen großen Nachteil. Man muss immer das iPhone aus der Tasche ziehen und an den Griff halten. Dann wird die Fahrertür entriegelt. Zum Starten muss man es dann auch in die Ablage legen. Natürlich klappt dies auch mit der Apple Watch, aber auch diese muss zum Motorstart in der Mittelkonsole abgelegt werden – unpraktisch. Übrigens wird dank des Express-Modes keine Authentifizierung benötigt und soll bis zu fünf Stunden nach Ende der Akkulaufzeit noch funktionieren.

Allerdings kündigte man schon vorab an, dass dies nur der Anfang sei und man an Verbesserungen arbeite. Passend dazu kündigte BMW jetzt an, dass man den Digital Key auf das nächste Level hebt. Im BMW iX soll ab Ende 2020 dann die Ultrabreitband-Technologie zum Einsatz kommen, die mit dem U1-Chip der aktuellen iPhone- und Apple-Watch-Modelle zusammenarbeitet. Durch die präzise Erkennung von Entfernung und Lage kann das iPhone zukünftig in der Tasche bleiben. BMW schreibt dazu Folgendes:

Die jetzt neu im BMW Digital Key Plus enthaltenen zusätzlichen Features werden durch die Ultra-Wideband-Technologie ermöglicht. Dabei handelt es sich um eine digitale Funktechnik für den Nahbereich mit hoher Bandbreite, die sich durch eine außergewöhnlich präzise Lokalisierung bei größtmöglicher Security auszeichnet. Die Präzision von UWB stellt außerdem sicher, dass Relaisangriffe, bei denen das Funksignal gestört oder abgefangen wird, nicht möglich sind. Apple und BMW haben eng mit dem Car Connectivity Consortium (CCC) zusammengearbeitet, um die Digital Key-Spezifikation 3.0 für UWB zu etablieren, die einen globalen Standard für die Automobilindustrie darstellt.

Was haltet ihr von der neuen Technologie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.