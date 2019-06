Bei Ihrem iPhone 6 war nach drei Jahren die Batterie im Eimer und schwoll an? Apple hat zumindest einigen Kunden aus Kulanz ein iPhone 6s im Tausch gegeben. Das war zwar kein nagelneues – auch deswegen landete Apple in manchen Ländern schon vor Gericht –, doch insgesamt ein durchaus feiner Zug .

Die besten Erfahrungen mit und im Apple Store. Haben Sie schon einmal tolle Erlebnisse im Apple Store gehabt? Es gibt durchaus ganz viele Beispiele von zufriedenen Kunden. Das kommt nicht von ungefähr, denn Apple legte von Beginn an Wert darauf, den Kunden ein Erlebnis zu bieten. In puncto Service können sich viele Einzelhändler durchaus ein Scheibchen abschneiden. Die Genius Bar mag für diejenigen enttäuschend sein, die spontan in das Geschäft stürmen. Aber nach Terminvereinbarung ist sie Gold wert. Dort wird Ihnen geholfen, unter Umständen schon am gleichen Tag, binnen weniger Minuten. Wir haben ein wenig recherchiert und einige positive Erfahrungen zusammengetragen.