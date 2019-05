Erinnern Sie sich noch, wie vor Jahren Analysten mahnend den Zeigefinger hoben, Apple müsse auch mit anderen Produkten Geld verdienen? Das tut Apple. Nur kann man eben ein Servicegeschäft nicht von heute auf morgen aus dem Hut zaubern. Schritt für Schritt machte sich der Konzern aber schon während der Hochphase des iPhones auf den Weg.

Vielleicht auch deshalb, weil Tim Cook genau weiß, was vor vielen Jahren Steve Jobs schon predigte. Kurz zusammengefasst: Die Halbwertszeit von Technologien ist endlich! Erst benötigt man fünf Jahre, um Sie zu entwickeln, dann kann man fünf Jahre aus dem Vollen schöpfen und hat vielleicht noch einmal fünf Jahre, in denen das Produkt Geld abwirft. Spätestens in dieser Zeit müsse man an einer Nachfolgetechnologie arbeiten. – Apples iPhone ist jetzt bald 12 Jahre alt (im Juni 2007 wurden die ersten Geräte ausgeliefert).

Augmented Reality könnte das nächste große Ding sein, aber auch das Gesundheitsgeschäft wird Apple noch Umsätze liefern. Vielleicht in Zukunft auch nicht bloß über die Apple Watch. Denn das Gerät ist sicherlich die meistverkaufte Smartwatch weltweit. Aber wundern Sie sich nicht, wenn der Konzern aus Cupertino eines Tages mit Hörgeräten, Implantaten und anderen Produkten um die Ecke kommt. Letztlich können iPhone und AirPods schon heute die Funktion von Hörgeräten nachahmen.

Was zumindest die nahe Zukunft bringt, erfahren wir im Sommer, im Rahmen der WWDC. Lassen wir uns überraschen.