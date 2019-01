Forbes hatte zuletzt Apples Abgesang formuliert und ein Schreckensszenario an die Wand gemalt. Ich sehe es ganz und gar nicht so problematisch. Wenn ich einen Vergleich bemühen müsste, würde ich auf die Fußball-Bundesliga blicken. Dort hat der Klassenprimus FC Bayern München auch vergessen, den Umbruch zeitnah einzuleiten. Deshalb spielt man aktuell in der Liga nur die zweite Geige. Trotzdem fährt man weiter Gewinne ein und hat die Chance auf den Titel noch nicht verspielt.

Bei Apple wirkte es auch ein wenig so als hätte das Unternehmen in den letzten Jahren ein paar Stellschrauben nicht früh genug gestellt. Doch Apple verkauft so viele Smartwatches, wie eine ganze Industrie Armbanduhren. Das Unternehmen erwirtschaftet Umsätze in einem Quartal, die manches Land der Erde nicht im Jahr erwirtschaftet.

Es lohnt aber trotzdem den Blick auf die Zukunft zu richten, und zwar schon auf die nahe. In diesem Jahr kommt mindestens noch ein neuer Mac Pro in den Handel und wird das Unternehmen neben Neuauflagen bekannter Geräte (iPhone, iPad) auch einen neuen Service starten. Dazu hat das Unternehmen auf der CES in Las Vegas auch schon den Startschuss gelegt, indem es Kooperationen mit Fernsehherstellern wie Samsung, Sony oder LG vorstellte. Die Geräte der Anbieter integrieren Apples iTunes und Apple-TV-/AirPlay-Funktionalität. So kann Apple seinen Streaming-Service, der dieses Jahr starten soll, einem größeren Publikum auch außerhalb der eigenen Geräte-Ökosphäre zugänglich machen.

Und ganz besonders spannend sind die Dinge, von denen wir noch nichts wissen, oder nichts Genaues. Was ist mit der AR-Brille oder dem selbstfahrenden Auto? Zukunftsmusik. Aber die spielt eine Melodie, die sich nach allem anhört, aber nicht nach Abgesang.

Der aktuelle Quartalsbericht zeigt vor allem, dass sich vermutlich das iPhone etwas schwächer verkauft hat. Doch das geht vielen Herstellern so. Schließlich sind die Geräte mittlerweile so leistungsfähig, dass man eigentlich nicht jedes Jahr und auch nicht alle zwei Jahre ein neues benötigt. Umso wichtiger ist, dass Apple mit seinen vorhandenen und kommenden Services weitere Umsatzquellen erschließt.