Apple gibt Gewinnwarnung aus und verbrennt damit Milliarden US-Dollar (Bild: CC0)

Apple mit erster Gewinnwarnung seit 2002: Milliarden in Sekunden verbrannt. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino gab heute eine vermeintlich unscheinbare Pressemeldung heraus. Die sorgte im nachbörslichen Handel aber für einen Kursrutsch der Aktie. Das Unternehmen reduzierte seine eigene Gewinnprognose von zuvor 89 Milliarden US-Dollar auf nur noch 84 Milliarden US-Dollar. Interessant ist die Analyse der Gründe. Verheerend jedoch die Reaktion der Händler und groß die Kopfschmerzen all derjenigen, die nicht zu den Großinvestoren zählen, sondern morgen Früh aufwachen und sehen, wie viel Kapital verbrannt wurde.

Erste Gewinnwarnung seit 2002

Ist es wirklich schon rund 16 Jahre her, dass Apple letztmalig eine Gewinnwarnung herausgab? Tatsächlich hat das Unternehmen seitdem immer einhalten können, was es versprach. In der Regel konnte man sogar die eigenen Voraussagen übertreffen.

Doch Apples heutige Pressemitteilung ist ein Indiz dafür, dass die Weltwirtschaft sich derzeit in einer schwierigen Phase befindet. Gerade die weltpolitische Lage sorgt für Unruhe an den Märkten. Diesem Phänomen kann sich also auch Apple nicht entziehen, wenngleich Tim Cook bestätigt, er werde sich auf das fokussieren, was er direkt beeinflussen kann.

Neben der Pressemeldung gab Tim Cook auch dem Sender CNBC ein Interview.

EXCLUSIVE: After cutting Q1 expectations, Apple CEO Tim Cook tells CNBC that the shortfall is primarily in Greater China as trade tensions put pressure on the Chinese economy https://t.co/iOf79ebo17 pic.twitter.com/Lm7Wyp1VOX — CNBC Now (@CNBCnow) January 2, 2019

Tim Cook wendet sich an Investoren

Dass Tim Cook sich in einem „Brief“ an Investoren wendet, ist eine merkwürdige Entscheidung. Es ist ihm offenbar ein persönliches Anliegen.

Darin heißt es unter anderem: Der Umsatz werde wahrscheinlich 84 Milliarden US-Dollar betragen. In der Prognose nach der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen (Q4 2018) sagte Apple zwischen 89 und 93 Milliarden voraus. Dieses Ziel muss das Unternehmen nun nach unten korrigieren.

Darüber hinaus änderten sich sonst nur noch eine Handvoll weiterer Kennziffern. Alle übrigen „Werte“ seien unverändert.

Wer hat Schuld am niedrigeren Umsatz?

Geht es nach Apple und Tim Cook, dann gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen habe man in China weniger Umsatz machen können, weil dort die Wirtschaft sich nicht so gut entwickelt hätte wie erwartet. Das ist natürlich ein Euphemismus. Denn tatsächlich herrscht zwischen den USA und China ein Handelskrieg, der beide Länder und den Rest der Welt lähmt. Apple ist sich aber sicher, dass es in China eine „rosige Zukunft“ vor sich hat und das Potenzial noch nicht ausgeschöpft sei.

Zum anderen aber sieht Tim Cook auch in dem Angebot des günstigen Akkutauschs im letzten Jahr einen Grund dafür, warum „natürlicherweise“ weniger Leute ein neues iPhone gekauft hätten.

Es ist nicht alles schlecht

Cook spricht in seinem „Brief“ aber auch positive Entwicklungen an. Viele Kennziffern hätten sich sogar positiv entwickelt. Im letzten Quartal, das für Apple mit dem 29. Dezember endete, habe man aller Voraussicht nach neue Umsatzrekorde in den USA, Kanada, Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden und Korea erzielen können. Ebenfalls neue Umsatzrekorde würde man in Mexiko, Polen, Malaysia und Vietnam erwarten.

Milliarden in Sekunden verbrannt

Der Aktienmarkt in den USA reagierte nach Börsenschluss hektisch. Der Kurs sank zeitweise mehr als 7,5%. Binnen weniger Sekunden wurden so Milliarden „Werte“ verbrannt.

Gehören Sie zu den Leuten, die als Kleininvestor Kopfschmerzen bekommen? Oder ist Ihnen der Börsenkurs des Unternehmens egal? Lassen Sie es uns wissen.

