Apple Watch Series 7 mit Blutdruckmessung: Ja oder nein?

Wir berichteten erst kürzlich, dass Apples Zulieferer Probleme bei der Vorproduktion der Apple Watch Series 7 haben. Nikkei Asia zufolge soll dies unter anderem am neuen Sensor zur Messung des Blutdrucks liegen. Dies warf natürlich schnell die wichtige Frage auf: Integriert Apple tatsächlich eine neue Komponente für die besagte Funktion?

Apple Watch Series 7: Kommt der Blutdruckmesser?

Über die Möglichkeit, dass Apple einen Sensor für den Blutdruck integriert, wird schon lange diskutiert. Allerdings ist dies auf rein optische Art alles andere als einfach. Dennoch tauchten in der Vergangenheit verschiedene Apple-Patente auf, die genau auf dieses Feature hinweisen. Daher ist davon auszugehen, dass Apple aktiv an der zugehörigen Hardware werkelt. Es wurde auch schon gemunkelt, dass sich die notwendigen Komponenten in einem speziellen Armband verstecken könnten. Auf welche Variante die Aussagen von Nikkei Asia abzielen, ist nicht bekannt.

Jedoch meldete sich Bloomberg-Reporter Mark Gurman zu Wort und entkräftete das Gerücht. Auf Twitter teilt er auf Nachfrage mit, dass Apple wohl in der Apple Watch Series 7 keinen Sensor zur Messung des Blutdrucks integrieren wird. Ihm zufolge ist dies sehr unwahrscheinlich, sodass interessierte Nutzer:innen wohl weiterhin auf externe Geräte setzen müssen, um ihren Blutdruck zu messen.

Auf lange Sicht dürfte der Sensor sehr wohl in der Apple Watch verbaut sein. Wie bereits erwähnt, erforscht Apple die Möglichkeiten seit einiger Zeit und ist stark daran interessiert, weiter in den Fitness- und Gesundheitsbereich vorzudringen. Gleiches gilt übrigens auch für die Blutzuckermessung, die bei Apple non-invasiv erfolgen könnte und betroffene Personen damit stets auf dem Laufenden halten könnte. Jedoch ist dies ebenfalls noch Zukunftsmusik.

Braucht ihr ein Messgerät für den Blutdruck in der Apple Watch oder reicht euch externes Zubehör? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

