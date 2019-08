17.08.2019 - 15:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Die Beta von watchOS 6 verrät nach einem Medienbericht, dass Apple den Einsatz neuer Materialien für das Gehäuse plant. Erstmals soll dabei Titan zum Einsatz kommen. Und auch Keramik soll wieder angeboten werden.

in watchOS 6 gibt es in den Betas Symbolbilder, die darauf hinweisen, dass die Smartwatch in Zukunft in neuen Gehäusematerialien angeboten wird, darunter Titan und Keramik.

Die Bilder zeigen einen Teil der Animation bei der Einrichtung der Apple Watch, in der der Modellname und der Schriftzug „Designed by Apple in California“ gezeigt werden. Das Rohmaterial für das Gehäuse wird ebenfalls eingeblendet. Das Bildmaterial gibt es sowohl für die 40 als auch für die 44 mm große Apple Watch.

Über die Betriebssystem-Betas hatte Apple in den vergangenen Jahren schon zahlreiche neue Hardware vor der eigentlichen Ankündigung verraten. Ob dies nun Absicht ist oder nicht, erzählt Apple nicht, doch wäre es dem Unternehmen wichtig, dass solche Informationen nicht in die Öffentlichkeit geraten, dann würden auch diese Bilder nicht in Betriebssysteme integriert.

Nachdem in der iOS 13 Beta 7 bereits das Datum für das Apple Event verraten wurde, an dem unter anderem die iPhones und vermutlich auch die Apple Watch Series 5 gezeigt werden, ist der neue Bilderfund in watchOS 5 Beta 6 nun schon das zweite Leak. Übrigens hat auch diesmal die brasilianische Website iHelpBR die neuen Bilder gefunden.

Titan ist für Apple ein neues Material für die Apple Watch, doch in der Uhrenindustrie wird es seit langem eingesetzt. Seine Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität (Scherfestigkeit) machen es so besonders. Und Titanallergien gibt es auch nicht. Was unbekannt bleibt: Was passiert mit der Edelstahl-Variante der Apple Watch?

Keramik verwendete Apple schon mehrfach bei der Apple Watch, doch bei der Series 4 endete dies. Warum Apple nun wieder auf das Material setzt, das besonders kratzfest ist, bleibt vorerst unbekannt.

