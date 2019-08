15.08.2019 - 22:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



15.08.2019 - 22:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

In der neuen Beta von iOS 13 steckt wohlmöglich ein gut gehütetes Geheimnis von Apple. Demnach könnte das Apple Event im Herbst am 10. September 2019 stattfinden.

In der Entwickler-Beta von iOS 13 streckt nach Angaben von iHelp BR das Datum für das Apple Event, auf dem nicht nur neue iPhones sondern auch iOS 13 und iPad OS sowie die anderen Betriebssysteme offiziell freigegeben werden.

In der Beta ist ein Bild enthalten, dass den Titel „holdforRelease“ trägt und das Datum 10. September.

Und was wird zu diesem Event passieren? Es wird vermutet, dass es drei neue iPhones gibt, und vielleicht noch eine neue Apple Watch. Die iPhones 11 und 11 Max werden drei Kameras haben, das iPhone Xr 2 wird zwei Stück besitzen.

Über den Twitter-Account CoinX wurde nach einem Bericht von MacRumors ein kleinen Hinweis veröffentlicht, wie das neue iPhone heißen könnte, das der Nachfolger des iPhone Xs sein wird. Das Gerät soll den Zusatz „Pro“ im Namen erhalten und könnte einfach iPhone Pro oder iPhone XI Pro heißen.

Die drei Objektive sollen in die 6,5-Zoll- und 5,8-Zoll-OLED-iPhones eingebaut werden. Das Superweitwinkel-Objektiv, hinter dem eine 12 Megapixel-Kamera stecken soll, wird die eigentlich Neuerung sein. Einen Superweitwinkel hat Samsung bei seinem Galaxy S10 beispielsweise auch eingebaut. Sie bietet eine wesentlich bessere fotografische Möglichkeit, Landschaften abzubilden oder in engen Räumen zu fotografieren.

Recht unrealistisch ist die Vorstellung eines neuen iPads, weil die oft in einem separaten Event präsentiert wurden.

Und was denkt ihr, was Apple zeigen wird? Schreibt eure Ideen einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels.

