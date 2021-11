Frau verschluckt AirPods anstelle von Ibuprofen

Die kleinen Ohrhörer solltest du nicht in der Nähe von Kleinkindern liegen lassen, da eine erhöhte Erstickungsgefahr droht. Bei Erwachsenen ist dies weniger bedrohlich, kann aber aus Unachtsamkeit ebenfalls passieren. Auf TikTok teilt eine Nutzerin ein Video, das über diesen Umstand aufklärt und dem Thema mehr Beachtung schenken soll.

AirPods im Magen: Ibuprofen in der Hand (oder im Ohr?)

Wie die Nutzerin @iamcarliiib auf TikTok mitteilt, ging es ihr nicht gut, sodass sie Ibuprofen 800 neben wollte. Sie schleppte sich dazu ins Bett und hielt in der einen Hand die Pille und in der anderen einen AirPod. Weiter führt sie aus, dass sie sich etwas in den Mund warf und mit viel Wasser herunterspülte. Dabei stellt sie erschrocken fest, dass es sich nicht um das Ibuprofen handelte, das sich noch immer in ihrer Hand befand. Es war ein AirPod. Also versuchte sie ihn wieder herauszubekommen, aber jegliche Versuche scheiterten. Bei einem Arzt ließ sie eine Röntgenaufnahme anfertigen, die ihren Verdacht bestätigte. Der AirPod kam später auf gewohntem Wege wieder heraus, aber die Nutzerin wird ihn laut eigenen Aussagen nicht mehr verwenden.

In einem weiteren Video gibt @iamcarliiib an, dass der AirPod in ihrem Magen weiterhin mit dem iPhone verbunden war und sie Geräusche von ihrem Magen in der Sprachmemos-App aufnahm. Ob der AirPod auch nach dem „Wiedererscheinen“ noch immer funktioniert, ist unklar. Deutlich klarer ist jedoch, dass es nicht der erste AirPod ist, der verschluckt wurde und wohl auch nicht der Letzte sein wird.

Sollten die AirPods in Zukunft noch kleiner werden etwa wie die Beats Studio Buds, dann könnte sich das Risiko für das Verschlucken in Zukunft häufen. Wir berichteten bereits von einem Mann, der einen AirPod im Schlaf verschluckt hat.

