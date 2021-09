Apple warnt Motorradfahrende: Vibration kann dein iPhone beschädigen

Als Motorradfahrer:in solltest du die Tipps von Apple beherzigen, um dein iPhone nicht dauerhaft zu beschädigen. Wie es in einem neuen Support-Dokument auf der Apple-Website heißt, können bestimmte „hohe Amplitudenschwingungen innerhalb bestimmter Frequenzbereiche“, die von leistungsstarken Motorradmotoren erzeugt werden, die Leistung des Kamerasystems beeinträchtigen. Das neue Support-Dokument warnt daher vor Beschädigungen der Kamera.

Warum Apple sich jetzt, einige Tage vor der Ankündigung des iPhone 13, dazu entschlossen hat, dieses Problem anzugehen und offenzulegen, ist unbekannt. Zumindest wurde kein neues Reparaturprogramm angekündigt, es wird aber spekuliert, ob Apple vermehrt Nutzerbeschwerden erhalten hat.

"Leistungsstarke oder großvolumige Motorradmotoren erzeugen starke Vibrationen mit hoher Amplitude, die über das Chassis und den Lenker übertragen werden. Es wird nicht empfohlen, Ihr iPhone an Motorrädern mit leistungsstarken oder großvolumigen Motoren anzubringen, da diese in bestimmten Frequenzbereichen starke Vibrationen erzeugen. Wenn Sie Ihr iPhone an Fahrzeugen mit kleinvolumigen oder elektrischen Motoren wie Mopeds und Motorrollern anbringen, kann es zu vergleichsweise geringeren Vibrationen kommen. In diesem Fall wird jedoch eine vibrationsdämpfende Halterung empfohlen, um das Risiko einer Beschädigung Ihres iPhones und seiner OIS- und AF-Systeme zu verringern. Es wird auch empfohlen, den regelmäßigen Gebrauch über längere Zeiträume zu vermeiden, um das Risiko von Schäden weiter zu verringern."