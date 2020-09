Safari 14: Noch vor macOS Big Sur erschienen

Auch ohne neues Betriebssystem für den Mac hat Apple nun Safari 14 für alle Nutzer mit macOS Mojave und Catalina veröffentlicht und führt damit zahlreiche Datenschutzneuerungen und coole Funktionen zur Individualisierung ein.

Überraschende Veröffentlichung

Eigentlich hatten wir das neue Safari nicht vor der Veröffentlichung von macOS Big Sur erwartet. Umso freudiger ist die Überraschung, dass es nun schon verfügbar ist. Bereits beim ersten Start dürfte auffallen, dass man die Startseite ganz individuell mit Hintergrundbildern, Tabs, Favoriten sowie einem Datenschutzbericht einrichten kann. Letztere lässt sich für jede Website aufrufen, sodass man nachkontrollieren kann, auf welche Weise man durch das Netz verfolgt wird.

Daneben bringt Safari 14 auch mehr Komfort in das Surfen. In einer neuen Kategorie im Mac App Store kannst du nun Erweiterungen entdecken und installieren, um die ein paar Aufgaben abnehmen zu lassen. Zusätzlich passte man auch die Tabs an. Fährt man mit dem Mauszeiger darüber, dann sieht man eine kleine Vorschau und findet schneller das gewünschte Tab.

Als besonderes Feature bietet Safari ab sofort eine integrierte Übersetzung von Webseiten. Ein Klick und schon soll man Deutsch, Englisch, Spanisch, Chinesisch, Französisch, Russisch und Portugiesisch übersetzen können. Allerdings soll die Funktion vorerst nur in den USA und Kanada bereitstehen.

Für alle Nutzer wird es nun eine Passwortüberwachung geben. Damit möchte Apple sicherstellen, dass deine Passwörter sicher sind und in keinem Datenleak zu finden sind. Regelmäßig gleicht man dazu entsprechende Datenbanken ab und informiert darüber, dass man das Passwort wechseln sollte.

So aktualisierst du Safari unter macOS Catalina und Mojave

Anders als bei anderen Anwendungen findest du Safari 14 nicht im Mac App Store oder auf Apples Website. Stattdessen öffnest du die Systemeinstellungen mit einem Klick auf das Apple-Logo in der Menüleiste. Dort wählst du „Softwareupdate“ aus und bringst deinen Mac auf den neuesten Stand.