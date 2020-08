Apple Pay ohne Kreditkarte: Sparkasse verrät Start in Kürze

Im Donaukurier meldet sich der Vorstand der Sparkasse Regensburg zu Wort und hat etwas ausgeplaudert, was nun viele Apple-Pay-Nutzer hierzulande erfreuen dürfte: Apple Pay startet in Kürze auch für Kontobesitzer, die keine Kreditkarte, sondern nur die klassische Girocard oder umgangssprachlich die EC-Karte nutzen.

Apple Pay ohne Kreditkarte oder Debitkarte

Bisher war es so, dass wer Apple Pay nutzen wollte, zum einen Kunde bei einer Bank sein musste, die Apple Pay bereits unterstützt. Zum anderen benötigte man eine Kredit- oder Debitkarte zur Hinterlegung. Alternativ lassen sich Anbieter wie Bunq nutzen.

Wer dagegen nur eine Girocard sein eigen nennt oder keine andere Lösung möchte, klammerte sich seit Mitte 2019 an das Gerücht, die Sparkassen würden an einer Lösung arbeiten. Dann kam erst vor wenigen Wochen die offizielle Bestätigung, in der es hieß, noch in diesem Jahr - vermutlich zum Ende des dritten Quartals - könne man Apple Pay mit Girocard anbieten. Einzelheiten wie den genauen Starttermin nannte die Bank aber bisher noch nicht.

Kurz bevorstehenden Start ausgeplaudert

Konkret wird es aber jetzt erst durch das Interview mit dem Vorstand der Sparkasse Regensburg. Da heißt es:

„Das Thema Digitalisierung wird die Sparkasse damit weiterhin begleiten. In etwa zwei Wochen kann die Sparkasse auch eine Erweiterung im Bereich Apple-Pay an den Start gehen lassen. Ab dann können Sparkassenkunden mit ihrem Handy nicht mehr nur mit der Kreditkarte zahlen, sondern auch mit der Sparkassen-Karte zahlen.“

Damit ist nun klar: Die Sparkasse wird Vorreiter für Apple Play mit Girocard. Wer sein Konto bei der Sparkasse hat, wird Apple Pay auch ohne eine Kreditkarte Ende August, spätestens Anfang September einrichten können (via Caschys Blog).

Nützliche Tipps für einen schnellen Start mit Apple Pay

Laden im App Store Laden im App Store Sparkasse Ihre mobile Filiale Entwickler: Star Finanz GmbH Gratis

Jetzt laden Preis:Jetzt laden

Produkthinweis Produkthinweis Wir stellen vor: Echo Flex – Steuern Sie Smart Home-Geräte mit Alexa 29,23 €