N26 Girokonto mit Apple Pay (Bild: N26)

Apple Pay mit der N26: Was die Internetbank bietet und wie man sich anmeldet. Vier Jahre nach dem Start in den USA schaffte es der Bezahlservice des iPhone-Herstellers aus Cupertino nach Deutschland. Im Dezember 2018 fiel der Startschuss. Manche von Ihnen sind deshalb schon fleißig dabei gewesen und haben auf dem iPhone, aber auch auf der Apple Watch Apple Pay eingerichtet. Andere haben aber vielleicht noch gar keine Bank, die auch Apple Pay anbietet. Vielleicht spielen Sie deshalb mit dem Gedanken, sich bei einer anzumelden.

Es bietet sich unter anderem die moderne Direktbank N26 an. Denn die ist sehr günstig, da sie erst gar keine Schalter und Institute hat. Wenn das für Sie kein Problem ist, bekommen Sie einen günstigen Einstieg in die Welt von Apple Pay. Wir zeigen Ihnen wie und welche Konditionen die Internetbank für Sie bereithält.

Wenn Sie wollen, geht alles sogar ganz schnell. Denn die N26 verspricht, dass Sie Ihr Konto in 8 Minuten online eröffnet haben. Tatsächlich geht alles recht flott. Sie hinterlegen Ihre Daten und am Ende der Prozedur wird Ihre Identität per Videochat überprüft. Wenn Sie den nicht mögen, können Sie auch ein Foto vom Ausweis hochladen oder ganz klassisch das PostIdent-Verfahren bemühen. Dann werden Sie am Postschalter identifiziert.

Ein Konto bei der mobilen Bank eröffnen?

Die N26 richtet sich mit Absicht an jüngere Kunden, ist aber eigentlich für jedermann geeignet, der sich vorstellen kann, sein Konto vollständig elektronisch zu managen. Wenn Sie den Schalter eigentlich gar nicht mehr besuchen und nur noch Onlinebanking nutzen, sind Sie ein Kandidat für die N26.

Wenn Sie außerdem gerne Ihre Finanzen im Griff haben möchten, ist die N26 ebenfalls eine Option zum Wechsel. Denn als App-Nutzer bekommen Sie diverse Komfortfunktionen. Sie können Ihre Ausgaben mit Schlagworten und Kategorien versehen und erhalten so in der Folge schnell einen Überblick, wofür Sie Ihr Geld ausgeben. Wieder zu viel Kaffee bei Starbucks getrunken?

Darüber hinaus können Sie jederzeit individuelle Zahlungslimits einrichten und Ihre PIN ändern. Die Ausführung erfolgt in Echtzeit. Genauso schnell können Sie übrigens Ihre Karte sperren und ebenso flott erhalten Sie für alle Transaktionen immer eine Push-Benachrichtigung.

Geld sparen im Ausland und bei Auslandsüberweisungen

Statistiken zufolge sind die Deutschen so viel im Ausland wie noch nie zuvor. Das bedeutet aber auch, dass bei Zahlungen im Ausland versteckte Kosten lauern. Die möchte die N26 für sie möglichst niedrig halten. Sie zahlen zum Beispiel keine Aufschläge auf Kartenzahlungen im Ausland. Zudem sparen Sie bis zu 7 Prozent bei Geldabhebungen außerhalb Deutschlands.

Und wenn Sie gerne online und im Ausland bestellen, können Sie von attraktiven Wechselkursen profitieren und nämlich Auslandsüberweisungen in 19 verschiedenen Währungen tätigen.

Push-Benachrichtigungen über Transaktionen bei N26 (Bild: N26)

Kostenloses Girokonto mit Mastercard für Apple Pay

Sie bekommen von der N26 außerdem eine Mastercard zu Ihrem Girokonto dabei. Diese ist seit dem gestrigen 11. Dezember 2018 auch kompatibel mit Apple Pay. Sie können also sofort loslegen mit dem kontaktlosen Bezahlen, nachdem Sie die Karte per Post zugestellt bekommen haben.

Das zugehörige Girokonto ist kostenlos. Dafür erhalten Sie kostenlos Abhebungen and Geldautomaten in Euro und können kostenlose Zahlungen in allen Währungen vornehmen. Ihre MasterCard ist in dem Fall eine Debitkarte, bei der die Transaktionen unmittelbar in Rechnung gestellt werden.

Wenn Sie mehr wollen, können Sie mehr bekommen. Es gibt ein Konto mit der N26 Black Mastercard, bei der Sie außerdem weltweit kostenlos Geld abheben können und zusätzlich ein Allianz Versicherungspaket. Diese Reiseversicherung bietet Support bei Behandlungskosten im Ausland, verspäteten Flügen oder verspäteter Gepäckankunft und in manchen Fällen sogar, wenn Ihnen Bargeld oder das Smartphone gestohlen werden. Dieses Konto kostet Sie 9,90 Euro im Monat.

Für 16,90 Euro gibt es eine N26 Metal Mastercard, die zusätzlich außerdem noch bevorzugten Kundenservice und exklusive Partnerangebote für Sie bereithält. Sie meinen das lohnt sich nicht? Vielleicht ja doch. Denn Sie können sich zum Beispiel einmal im Monat einen kostenlosen Platz für einen „Coworking Space“ von WeWork sichern und erhalten 10 Prozent Rabatt auf Hotelbuchungen über Hotels.com. Außerdem gibt es zwischen 20 und 30 Prozent Rabatt bei den Hotels der Kette IHG und viele weitere mehr.

Ausgaben auf dem Girokonto der N26 kategorisieren, um sie besser im Griff zu haben (Bild: N26)

Funktionen im Überblick

Kostenkontrolle mit individuell einstellbaren Zahlungslimits.

Ausgaben mit Schlagworten in Ordnung bringen.

PIN direkt in der App jederzeit ändern.

Karte über die App sperren.

Push-Benachrichtigungen über jede Transaktion.

Immer Informationen über Wechselkurse parat.

Keine Kosten für Kartenzahlung im Ausland.

Bis zu 7 Prozent günstiger bei Geldabhebungen im Ausland.

Auslandsüberweisungen in 19 Währungen mit guten Wechselkursen tätigen, kostenlos.

Kostenloses Girokonto mit Debit-Mastercard, die mit Apple Pay kompatibel ist.

Kostenlos im Ausland Geld in Euro abheben.

Bei Bedarf gegen Gebühren auch „Black“- oder „Metal“-Konditionen auswählbar, zum Beispiel mit Versicherungspaket, das Behandlungskosten im Ausland unterstützt oder bei verspäteten Flügen und Gepäcklieferungen tätig wird.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Dann melden Sie sich jetzt bei der N26 an und zahlen schon bald kontaktlos mit Ihrem iPhone oder der Apple Watch.

Anzeige