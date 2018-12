Apple Pay: Es ist endlich soweit. Rund vier Jahre nach dem ursprünglichen Start von Apple Pay in den USA ist der kontaktlose Bezahldienst nun auch in Deutschland offiziell und ohne Umwege verfügbar. Sie können ab sofort die Kredit- und Debitkarten von zwölf teilnehmenden Bank und Dienstleistern einrichten und in der Wallet-App ablegen. Damit wird das Bezahlen auch für Apple-Nutzer ein Stück einfacher.

„Wir freuen uns Apple Pay heute nach Deutschland zu bringen, um eine einfachere, schnellere, sicherere und vertraulichere Bezahlmöglichkeit mit iPhone und Apple Watch zu bieten. Wir glauben, dass die Verbraucher die Schnelligkeit und den Komfort beim Verwenden von Apple Pay lieben werden. Apple Pay ist heute weltweit in 26 Märkten mit über 5.200 Bankpartnern aktiv,“ sagt Jennifer Bailey, Vice President of Internet Software and Services and Apple Pay von Apple. „Ab heute werden unsere Kunden in Deutschland von Apple Pay mit Unterstützung der beliebtesten Banken, Geschäfte und der von ihnen bevorzugten Apps profitieren.“