05.11.2018 - 12:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Nachdem Apple vor einiger Zeit Apple Pay auch für Deutschland ankündigte und sich zahlreiche Banken zur möglichen Unterstützung äußerten, herrscht nun mehr Klarheit. Damit hat das Rätselraten vorerst ein Ende. Apple hat vermutlich viel Mühe investiert und wird die Einführung von Apple Pay in Deutschland zu einem der größten Starts bisher machen. Es sind nämlich rund 15 Banken, Kredit- und Debitkartenanbieter von Anfang an dabei.

In Kanada oder Frankreich konnte Apple zum Marktstart von Apple Pay nur American Express begeistern. Auch in anderen Ländern ließ sich die Zahl der Unterstützer meist an einer Hand abzählen. Daher überrascht es, dass Apple in Deutschland sogar 15 Partner für den kontaktlosen Bezahldienst gewinnen konnte und weitere Anbieter die Situation beobachten, bevor Sie wahrscheinlich ebenfalls einsteigen werden.

Noch ist Apples Bezahlmethode hierzulande nicht verfügbar, aber das Unternehmen hat nun eine umfangreiche Infoseite bereitgestellt, die vorab einige wichtige Details abklärt. Neben den Partner aus dem Einzelhandel und verschiedenen Apps können Sie dort auch eine Liste sämtlicher Banken und Kartenanbieter finden, die den Dienst schon von Beginn an unterstützen werden.

Einige weitere Partner wie die Sparkasse und Postbank haben bereits eine Absage erteilt. Die Commerzbank ist zwar unschlüssig, hat aber mit der Comdirect bereits eine Tochterbank, die Apple Pay unterstützt, sodass die Commerzbank nachfolgen könnte. Die ING-DiBa plant hingegen derzeit keine Einführung, beobachtet jedoch den Markt und könnte im kommenden Jahr als Unterstützer folgen.

Diese Banken & Kartenanbieter unterstützen Apple Pay: