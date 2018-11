05.11.2018 - 11:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



05.11.2018 - 11:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor wenigen Monaten kündigte Apple an, dass man in diesem Jahr Apple Pay auch in Deutschland veröffentlichen wird. Damals signalisierten bereits einige Banken ihr Interesse, während andere absagen erteilten. Nun kommt neue Bewegung in die Thematik. Apple stellte nun die offizielle Seite für die deutschen Kunden zur Verfügung und gibt damit auch allerlei Informationen bekannt, die bisher noch unsicher waren.

Apple Pay ist ein einfacher und kontaktloser Bezahldienst, der für die meisten iOS-, watchOS- und macOS-Nutzer demnächst auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird. Apples Dienst sichert dazu Ihre Kreditkartendaten nur lokal und generiert für jede Transaktion eine einmalige Transaktionsnummer. Dadurch bleiben die Einzelheiten zu den Käufen anonym und Sie müssen in Geschäften auch Ihre Karten aus der Hand geben. Dank Face ID und Touch ID entfällt auch die PIN-Eingabe zur Bestätigung.

Apple Pay - einfach aber dennoch sicher bezahlen

Mit Apple Pay bietet Apple eine praktische Methode zum Bezahlen an, die nicht nur in Ladengeschäften wie DM, Lidl, Netto oder Saturn funktionieren wird, sondern auch online können Sie genauso einfach bezahlen. Dazu verfügt Safari über eine entsprechende Schnittstelle. Aber auch in Apps können Sie Ihre Einkäufe bezahlen. Kaufen Sie etwa Fahrkarten für den Flixbux oder erwerben Sie die neuesten Apple-Produkte bei Cyberport – ganz einfach mit Apple Pay.

Egal, ob Sie lokal oder im Internet einkaufen – Apple Pay wird nie Daten zu den Transaktionen speichern. Somit bleiben Sie anonym und ein Tracking ist daher ebenfalls nicht möglich. Daneben sparen Sie auch Platz im Portemonnaie, da Sie Ihre Kreditkarte in der Regel nicht mehr benötigen und sämtliche Einkäufe via Apple Pay durchführen können. Ihre Kreditkarten werden dann in der Wallet-App gemeinsam mit Kundenkarten, Tickets und mehr angezeigt.

Unterstützte Geräte

iPhone SE

iPhone 6 (oder neuer)

iPad mini 3 (oder neuer)

iPad Air 2

iPad (5. Generation oder neuer)

iPad Pro (Alle Generationen)

Apple Watch (Alle Generationen)

Mac-Modelle mit Touch ID

Mac-Modelle (Ab 2012, die mit Apple-Pay-fähigen iPhone oder Apple Watch verbunden sind)

Diese Banken und Kartenanbieter unterstützen Apple Pay (Auszug)

American Express

Deutsche Bank

Fidor Bank

HypoVereinsbank

N26

o2 Banking

Weitere Banken finden Sie hier

Hier können Sie mit Apple Pay bezahlen (Auszug)

Apple Store

Aldi

Aral

Burger King

Cyberprt

DM

Netto

H&M

Weitere Details zu Ladengeschäften finden Sie hier

Weitere Informationen erhalten Sie auf Apples offizielle Supportseite (Link).