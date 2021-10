Ausprobiert: So gut ist Apple Music auf der PS5

Wolltest du bislang während des Zockens Musik hören, dann gab es mehrere Möglichkeiten: Du konntest ein Spotify-Abonnement abschließen, um deine Lieblingssongs direkt auf der Konsole zu hören oder du hast dein iPhone, HomePod oder anderes Audiogeräte verwendet, um die Musik extern über Apple Music wiederzugeben. Letzteres muss auf der PlayStation 5 nicht mehr sein, da Apple den Dienst für die Sony-Konsole freigab.

Was bietet Apple Music auf der PS5

Grundsätzlich bietet dir die neue PS5-Anwendung alle wichtigen Funktionen der Musik-App, die du vielleicht schon vom Apple TV kennst. Auch optisch sind beide kaum zu unterscheiden. Konkret bedeutet dies für dich als Apple-Music-Abonnent:in, dass du auf mehr als 90 Milloonen Songs, Zehntausenden Wiedergabelisten und sogar Musikvideos in 4K-Qualität zugreifen kannst. Auch Apple Music Radio steht dir zur Verfügung. Natürlich kannst du auch deine selbst erstellten Wiedergabelisten verwenden, sodass du schon unterwegs vom iPhone aus die Playlist für deine abendliche Warzone-Schlacht zusammenstellen kannst. Wie schon bei Spotify läuft die Musik im Hintergrund weiter, sodass du sie sowohl in den Menüs als auch in deinen Spielen hören kannst. Dies gilt übrigens auch für Musikvideos.

Was uns gut gefäll

Es ist schön zu sehen, dass Apple die eigenen Dienste auf mehr und mehr Plattformen bringt. Mit der Freigabe von Apple Music für die PS5 hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt getan, um Spotify die Stirn zu bieten und gibt damit den Spieler:innen erstmals die Wahl eines anderen Musikdienstes. Dabei erfindet Apple das Rad keineswegs neu, aber man schafft ein bekanntes Erlebnis, wie du es vielleicht schon aus der Apple-TV-App kennst. Dies umfasst auch den Einrichtungsprozess, der von anderen Plattformen bekannt ist. Du kannst entweder einen QR-Code mit deinem iPhone scannen und dich via Safari einloggen oder du rufst alternativ die angezeigte Webseite auf, loggst dich ein und gibst den Zugriffscode ein, der auf deiner PlayStation 5 zusehen ist.

Während du den Dienst zunächst drei Monate kostenlos testen kannst, steht er dir jederzeit innerhalb des Systems zur Verfügung, sodass du ihn vor oder auch noch während deiner Spielsession starten kannst. Im Kontrollzentrum kannst du die Wiedergabe ganz einfach kontrollieren.

Was uns nicht so gut gefäll

Zwei Dinge fallen jedoch negativ auf. Apple wird nicht auf das Audiosystem der PlayStation 5, die Tempest Engine, um die Musik in 3D-Audio wiederzugeben. Du musst also mit der Standardwiedergabe vorliebnehmen, was aber bei der Verwendung als Hintergrundmusik nur wenig ins Gewicht fallen dürfte.

Für den zweiten Minuspunkt ist weder Sony noch Apple verantwortlich. Die Musikwiedergabe im Hintergrund steht nicht in allen Spielen zur Verfügung. Dies gilt auch für Spotify. Die Entwicklungsteams können die Verwendung der Musik-Apps blockieren, um sowohl ein immersiveres Erlebnis zu schaffen als auch den Fokus auf die eigens lizenzierten Musiktitel zu lenken.

Fazit: Hier spielt die Musi

Wir begrüßen die Ankunft von Apple Music auf den Konsolen. Platzhirsch Spotify bekommt damit erstmals eine echte Konkurrenz und Nutzer:innen erhalten damit die Wahl. Apple hat dazu eine solide Anwendung geschaffen, die alle Annehmlichkeiten bietet, die du dir auf einer Spielkonsole für die Musikwiedergabe wünschen kannst. Die einfache Bedienung sowie die große Auswahl an Songs und Musikvideos sind natürlich sehr große Pluspunkte. Besonders Apple-Music-Abonnent:innen werden sich freuen, da endlich kein zweiter Account für einen weiteren Dienst notwendig ist.

